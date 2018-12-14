Победитель шоу Бузовой ушел к участнице «Холостяка»

В распоряжение издания попали совместные фотографии пары. Сам Лебедев рассказал «СтарХиту» , что случайно познакомился с Лагутиной в соцсети. По его словам, у них сейчас «конфетно-букетный период», но «без глубоких погружений».

Лебедев подчеркнул, что ему хочется дарить кому-то свою любовь и энергию.

«СтарХит» отмечает, что пара проводит много времени вместе. Недавно их заметили в одном из книжных магазинов Москвы. Лебедев отметил, что Лагутина очень скромная и не хочет публичности.

Алла Лагутина участвовала в «Холостяке» два года назад, когда главным героем был Алексей Воробьев

33-летний Денис Лебедев стал победителем шоу «Замуж за Бузову», стартовавшего на ТНТ в августе. После завершения проекта Лебедев и Бузова рассказали, что не смогли построить отношения. Певица заявила, что после выхода шоу «начали всплывать факты обмана и лжи». Она подчеркнула, что не будет с человеком, который ее «обманывает, изменяет, использует, предаёт и продаёт».