Победитель шоу Бузовой ушел к участнице «Холостяка» 

Сыровар из Суздаля Денис Лебедев, ставший победителем шоу «Замуж за Бузовой», начал встречаться с участницей «Холостяка» Аллой Лагутиной. Об этом сообщает «СтарХит».
В распоряжение издания попали совместные фотографии пары. Сам Лебедев рассказал «СтарХиту», что случайно познакомился с Лагутиной в соцсети. По его словам, у них сейчас «конфетно-букетный период», но «без глубоких погружений».
Лебедев подчеркнул, что ему хочется дарить кому-то свою любовь и энергию.
«СтарХит» отмечает, что пара проводит много времени вместе. Недавно их заметили в одном из книжных магазинов Москвы. Лебедев отметил, что Лагутина очень скромная и не хочет публичности.
Алла Лагутина участвовала в «Холостяке» два года назад, когда главным героем был Алексей Воробьев.
33-летний Денис Лебедев стал победителем шоу «Замуж за Бузову», стартовавшего на ТНТ в августе. После завершения проекта Лебедев и Бузова рассказали, что не смогли построить отношения. Певица заявила, что после выхода шоу «начали всплывать факты обмана и лжи». Она подчеркнула, что не будет с человеком, который ее «обманывает, изменяет, использует, предаёт и продаёт».
«Я никогда не смогу простить и принять его разгульный образ жизни, оправдать избиение женщины, измену и употребление запрещённых препаратов!» — писала Бузова.