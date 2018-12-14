Наследникам Яковлева из «Иванушек» придется выплатить его ипотеку

Часть столичной недвижимости солиста «Иванушек» была куплена в кредит, и за нее надо внести еще около пяти миллионов рублей.

Наследникам артиста Олега Яковлева придется заплатить его долги. Выяснилось, что часть столичной недвижимости солиста «Иванушек» была куплена в кредит, и за нее надо внести еще около пяти миллионов рублей.

Солист культового коллектива ушел из жизни летом 2017 года. В завещании он упомянул своего друга по вузу Романа Радова и племянницу Татьяну, однако проигнорировал свою гражданскую жену Александру Куцевол.

Яковлев оставил серьезное наследство, в том числе несколько квартир в Москве , жилплощадь в Болгарии и Черногории, автомобили и коллекцию антиквариата. «Гражданская вдова» музыканта пыталась претендовать на это имущество, предъявляя документы о якобы официальном браке, однако процесс до сих пор не пришел к логическому завершению.

Как отмечает « Комсомольская правда », даже если суд признает документы Куцевол и факт их брака с Яковлевым, женщина сможет претендовать только на квартиру в Москве, за которую не выплачено пять миллионов, поскольку именно только жилплощадь была приобретена музыкантом «в браке».

«Единственное, на что Александра может претендовать, — это половина взятой Олегом в кредит квартиры на Басманной улице. Так как эта жилплощадь, которая была куплена Олегом на момент их «брака». Ее это не устраивает. И она пытается то оспорить в суде завещание, признав Олега невменяемым, то шантажирует меня и Рому», — цитирует издание племянницу Яковлева.

Ранее сообщалось, что Александра Куцевол попробовала признать Олега Яковлева невменяемым на момент составления завещания. Эта попытка не увенчалась успехом. Юристы второй стороны смогли доказать в Басманном суде Москвы, что Куцевол не имеет права оспорить завещание или потребовать признания Яковлева сумасшедшим, так как не юридически не является его женой.