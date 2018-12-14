Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Иванушка» Яковлев оставил наследникам миллионные долги 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
Наследникам скончавшегося солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева предстоит расплатиться по его долгам, сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, один из московских банков подал в суд исковое заявление о взыскании с наследников пяти миллионов рублей, которые певец не успел выплатить по ипотеке.
Речь идет о квартире на Басманной улице в центре Москвы, которую Яковлев купил в кредит в 2014 году.
Олег Яковлев скончался летом 2017 года от двусторонней пневмонии. Позже стало известно, что в своем завещании певец упомянул лишь племянницу Татьяну Яковлеву и друга Романа Радова, но не сожительницу Александру Куцевол.
По данным СМИ, завещанное имущество Яковлева оценивается примерно в 200 миллионов рублей.
Неофициальная жена Яковлева оспорила завещание в суде, предоставив документ о том, что на самом деле была официальной женой «иванушки». В настоящее время суд проверяет подлинность свидетельства о заключении брака.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС принял решение по керченскому инциденту363
Москвичи посинеют от холода60
Ту-160 из РФ обозвали «музейными экспонатами»587
Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве
Священника будут судить за «зверское» крещение2
Видео
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:13
Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве
Криминал Происшествия
01:11
Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка
Пожары Происшествия
03:52
Москвичи посинеют от холода
Погода Новости Москвы
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:30
Путин рассказал о своих научных увлечениях
Политика
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение