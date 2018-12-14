«Иванушка» Яковлев оставил наследникам миллионные долги

По данным издания, один из московских банков подал в суд исковое заявление о взыскании с наследников пяти миллионов рублей, которые певец не успел выплатить по ипотеке.

Речь идет о квартире на Басманной улице в центре Москвы, которую Яковлев купил в кредит в 2014 году.

Олег Яковлев скончался летом 2017 года от двусторонней пневмонии. Позже стало известно, что в своем завещании певец упомянул лишь племянницу Татьяну Яковлеву и друга Романа Радова , но не сожительницу Александру Куцевол.

По данным СМИ, завещанное имущество Яковлева оценивается примерно в 200 миллионов рублей.

Неофициальная жена Яковлева оспорила завещание в суде, предоставив документ о том, что на самом деле была официальной женой «иванушки». В настоящее время суд проверяет подлинность свидетельства о заключении брака.