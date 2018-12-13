Гитарист Виктор Зинчук попал в ДТП

Гитарист Виктор Зинчук попал в ДТП в Подмосковье . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря музыканта Викторию Мерзлякову.

«Попал в ДТП, сейчас находится в больнице. К счастью, жизни ничего не угрожает, но у него сотрясение мозга, ушибы. Сейчас врачи пытаются понять, насколько все серьезно», — рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, Зинчук ехал в автомобиле с музыкантами из своего коллектива на концерт в Черноголовку. Гитарист находился на пассажирском сиденье.

Как сообщили в ГУ МВД по Московской области, ДТП произошло в районе 18:00 мск на 8-м километре Красноармейского шоссе Пушкинского района области, автомобиль «Жигули» выезжал со второстепенной дороги на главную и врезался в Audi АЗ.

По информации ТАСС, в Audi находились музыканты, единственным пострадавшим оказался 60-летний Виктор Зинчук.