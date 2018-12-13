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Гитарист Виктор Зинчук попал в ДТП 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гитарист Виктор Зинчук попал в ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря музыканта Викторию Мерзлякову.
«Попал в ДТП, сейчас находится в больнице. К счастью, жизни ничего не угрожает, но у него сотрясение мозга, ушибы. Сейчас врачи пытаются понять, насколько все серьезно», — рассказала пресс-секретарь.
По ее словам, Зинчук ехал в автомобиле с музыкантами из своего коллектива на концерт в Черноголовку. Гитарист находился на пассажирском сиденье.
Как сообщили в ГУ МВД по Московской области, ДТП произошло в районе 18:00 мск на 8-м километре Красноармейского шоссе Пушкинского района области, автомобиль «Жигули» выезжал со второстепенной дороги на главную и врезался в Audi АЗ.
По информации ТАСС, в Audi находились музыканты, единственным пострадавшим оказался 60-летний Виктор Зинчук.
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