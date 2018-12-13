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Соловьев взбесился из-за Бузовой и назвал ее мужиком 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев порассуждал об Ольге Бузовой и ее шоу «Замуж за Бузову». На своей странице в Instagram он разместил видео, на котором в грубых выражениях говорит о телеведущей и людях, которые с ней работают.
«Что говорить? Интеллекта там нет, не было и не будет. Человек, который путает замужество и женитьбу! Выйти замуж за Бузову! Бузова что, мужик?» — горячился Соловьев, сидя в студии радиостанции «Вести ФМ».
Его соведущая Анна Шафран предположила, что организаторы шоу могли вложить в название передачи «специальный смысл». Например, лесбийский подтекст.
«Да смысл простой — безграмотность», — заявил Соловьев. «"Замуж" значит, что Бузова лесбиянкой должна быть», — сказала Шафран. «Почему? Просто мужиком», — резко ответил Соловьев.
Шафран допустила, что название придумывала не сама Бузова, а редакторы и продюсеры, которые работали над проектом.
«А ты считаешь, что они умнее, если работают с такой ведущей?» — возразил ведущий, назвав ее творчество «деградацией».
На замечание о том, что Бузова востребована и «собирает залы», Соловьев рассказал притчу о разговоре бога с дьяволом.
«Бог с дьяволом спорит, и дьявол ему говорит: "Ну смотри. Ты так усердствуешь, 13 собрал и то один тебя предал. А за мной-то идут легионы". А тот ответил: "Да? Но я-то веду их в гору, а ты с горы"», — заключил ведущий.
Проект «Замуж за Бузову» транслировался ТНТ. По данным «Яндекса», это телешоу чаще остальных искали с помощью поисковика в 2018 году.
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