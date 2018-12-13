Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меган Маркл побила 22-летнюю жену Джастина Бибера 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Google подвел итоги 2018 года, составив рейтинг звезд, имена которых пользователи Сети чаще всего набирают в поисковике. На первом месте в списке оказалась жена принца Гарри Меган Маркл.
Выяснилось, что наибольший интерес к герцогине Сассекской люди проявили в день ее бракосочетания. Также активно пользователи искали новости о Меган Маркл в октябре, когда Кенсингтонский дворец объявил о ее беременности.
За полгода брака бывшая актриса Маркл отлично освоила новую роль. Герцогиня сопровождает мужа во всех официальных поездках, а ее дизайнерские наряды неизменно вызывают зависть завзятых модниц.
Недалеко от Меган ушла в рейтинге и 22-летняя жена Джастина Бибера — дочь актера Стивена Болдуина Хейли. Но все-таки по запросам герцогиня побила ее в списке, сообщает The Cut.
Также в поисковых запросах часто упоминались актриса и певица Деми Ловато, хип-хоп певица Карди Би, певица Ариана Гранде и звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс.
Напомним, недавно герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что собираются покинуть Кенсингтонский дворец и перебраться во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Официальные представители монаршей семьи пояснили, что Меган Маркл хочет иметь больше пространства, когда появится первенец.
Дни.ру: последние новости
Неожиданная развязка: Русфонд сам себе заплатит многомиллионный долг Фриске "Мой ребенок стал биоматериалом": Ларсен откровенно о смерти дочери Мстительная Джоли решила напоследок обобрать Питта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бутина призналась3
Порошенко заговорил о решительном ответе России279
Путин рассказал, кто может стать президентом566
«Готов воевать до последнего украинского солдата»124
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО94
Видео
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:30
Путин рассказал о своих научных увлечениях
Политика
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
06:28
«Русский Кен» экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение