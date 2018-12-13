Меган Маркл побила 22-летнюю жену Джастина Бибера

Google подвел итоги 2018 года, составив рейтинг звезд, имена которых пользователи Сети чаще всего набирают в поисковике. На первом месте в списке оказалась жена принца Гарри Меган Маркл.

Выяснилось, что наибольший интерес к герцогине Сассекской люди проявили в день ее бракосочетания. Также активно пользователи искали новости о Меган Маркл в октябре, когда Кенсингтонский дворец объявил о ее беременности.

За полгода брака бывшая актриса Маркл отлично освоила новую роль. Герцогиня сопровождает мужа во всех официальных поездках, а ее дизайнерские наряды неизменно вызывают зависть завзятых модниц.

Недалеко от Меган ушла в рейтинге и 22-летняя жена Джастина Бибера — дочь актера Стивена Болдуина Хейли. Но все-таки по запросам герцогиня побила ее в списке, сообщает The Cut.

Также в поисковых запросах часто упоминались актриса и певица Деми Ловато, хип-хоп певица Карди Би, певица Ариана Гранде и звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс.

Напомним, недавно герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что собираются покинуть Кенсингтонский дворец и перебраться во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Официальные представители монаршей семьи пояснили, что Меган Маркл хочет иметь больше пространства, когда появится первенец.