Разведенный Петросян уехал покорять Германию

Многие поклонники отметили, что с тех пор, как Евгений Петросян заявил о разводе с супругой Еленой Степаненко , с которой прожил более тридцати лет, он значительно помолодел. 73-летний юморист стал внимательнее следить за своим гардеробом, сменив скучные черные костюмы на стильные брюки и клубные пиджаки самой разной цветовой гаммы. Кроме того, Евгений Ваганович стал еще активнее в соцсетях, делясь с подписчиками своими фотографиями.

Холостяком Петросян стал меньше месяца назад. 16 ноября Хамовнический суд Москвы развел известную супружескую чету, однако, артисты, по слухам, продолжают делить многомиллионное состояние. Тем временем, Петросян не теряет времени. На волне жгучего интереса к своей персоне, который появился в результате громкого бракоразводного процесса, он активно гастролирует. При этом, замахнулся даже на заграницу. Юморист отправился в большой тур по городам Германии, где много русскоязычной публики. Всего в списке 13 городов, среди них Зинген, Бремен, Гамбург, Ганновер и другие. Артист опубликовал свое фото в Инстаграм, где уютно расположился в кресле в зале ожидания вылета международного аэропорта «Шереметьево»

«Большой гастрольный тур по городам Германии! До скорой встречи!» — поделился он.

Ранее стало известно, что подруга и помощница артиста, которая по слухам и является причиной расставания со Степаненко, ждет от него ребенка. Сообщается, что 29-летняя Татьяна Брухунова живет в элитной квартире на Трубецкой улице, где уже обустроила спальню для двух малышей.

Пока у юмориста, который был женат четыре раза и вскоре вновь может лишиться статуса холостяка, только единственная дочь и наследница. Викторина родилась в первом браке юмориста, ей сейчас 50 лет, она живет в Нью-Йорке, работает искусствоведом, продюсером и на пару с мужем ведет успешный бизнес. Она подарила Евгению Вагановичу двух внуков — Андрея и Марка, которые уже взрослые.