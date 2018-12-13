Фадеев узнал о скором прибавлении в семье

Максим Фадеев во время новогоднего выпуска YouTube-шоу "НА МАКСИМАЛКАХ" узнал радостную новость. Продюсер вновь станет отцом.

В рамках эфира Фадеев и его соведущий юморист Гарик Харламов решили погадать на будущее с помощью книги. Для осуществления своего замысла знаменитости выбрали любовный роман в мягкой обложке.

"Джосс Вуд. "Убежище страсти", — озвучил название Харламов. Он попросил блогера Диму Масленникова и музыканта Антона Беляева придумать вопрос, на который очень хочется узнать ответ.

Масленников, решил выяснить, когда он встретит вторую половинку. Блогер выбрал номер страницы, номер строчки и ее расположение. "Терпение, с которым она несла огромный груз…", — зачитал Гарик.

Беляев интересовался, когда его группе делать большой концерт. "Тут одно слово: "гостей", — умирая со смеху произнес Харламов.

Далее настала очередь Фадеева узнать будущее. "Будет ли у меня еще ребенок", — неожиданно серьезно произнес продюсер. "Что греха таить? Такой сексуальный…", — прочитал юморист.

Знаменитости единодушно решили, что эти строки явственно насекают на скорое прибавление в семье Фадеева. Максим был очень доволен полученным предсказанием, он не скрывал эмоций.

Напомним, Фадеев уже много лет счастлив в браке. С супругой Натальей продюсер познакомился в середине 90-х. Спустя три месяца после первой встречи молодые люди сыграли свадьбу. Вскоре стало известно, что Наталья ждет ребенка. Максим всегда говорил, что мечтал о большой семье, и эта новость его очень обрадовала. У пары появилась дочь, но из-за врачебной ошибки она умерла во время родов. Трагедия сплотила молодых супругов. Через некоторое время Наталья снова забеременела, и у них родился сын Савва.