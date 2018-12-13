Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фадеев узнал о скором прибавлении в семье 

Дни.ру 53 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Максим Фадеев во время новогоднего выпуска YouTube-шоу "НА МАКСИМАЛКАХ" узнал радостную новость. Продюсер вновь станет отцом.
В рамках эфира Фадеев и его соведущий юморист Гарик Харламов решили погадать на будущее с помощью книги. Для осуществления своего замысла знаменитости выбрали любовный роман в мягкой обложке.
"Джосс Вуд. "Убежище страсти", — озвучил название Харламов. Он попросил блогера Диму Масленникова и музыканта Антона Беляева придумать вопрос, на который очень хочется узнать ответ.
Масленников, решил выяснить, когда он встретит вторую половинку. Блогер выбрал номер страницы, номер строчки и ее расположение. "Терпение, с которым она несла огромный груз…", — зачитал Гарик.
Беляев интересовался, когда его группе делать большой концерт. "Тут одно слово: "гостей", — умирая со смеху произнес Харламов.
Далее настала очередь Фадеева узнать будущее. "Будет ли у меня еще ребенок", — неожиданно серьезно произнес продюсер. "Что греха таить? Такой сексуальный…", — прочитал юморист.
Знаменитости единодушно решили, что эти строки явственно насекают на скорое прибавление в семье Фадеева. Максим был очень доволен полученным предсказанием, он не скрывал эмоций.
Напомним, Фадеев уже много лет счастлив в браке. С супругой Натальей продюсер познакомился в середине 90-х. Спустя три месяца после первой встречи молодые люди сыграли свадьбу. Вскоре стало известно, что Наталья ждет ребенка. Максим всегда говорил, что мечтал о большой семье, и эта новость его очень обрадовала. У пары появилась дочь, но из-за врачебной ошибки она умерла во время родов. Трагедия сплотила молодых супругов. Через некоторое время Наталья снова забеременела, и у них родился сын Савва.
Дни.ру: последние новости
Неожиданная развязка: Русфонд сам себе заплатит многомиллионный долг Фриске "Мой ребенок стал биоматериалом": Ларсен откровенно о смерти дочери Звезда "Дома-2" была срочно госпитализирована
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал, кто может стать президентом330
Око за око: Китай решил ударить по Канаде175
Захарова напомнила Японии про требование СССР58
Путин выбрал новую столицу Дальнего Востока12
ЕС не отпустил Британию
Видео
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика Социология
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:30
Путин рассказал о своих научных увлечениях
Политика
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
06:28
«Русский Кен» экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение