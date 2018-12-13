«Мой ребенок стал биоматериалом»: Ларсен откровенно о смерти дочери

Тутта встретила своего первого супруга музыканта Максима Галстьяна в университете. Спустя пару месяцев после знакомства молодые люди решили жить вместе.

Однако со временем отношения испортились. Знаменитость признается, что в тот момент им нужно было расстаться. "Но мы почему-то поженились", — вспоминает Тутта.

"После того, как мы стали мужем и женой, я настояла, чтобы мы стали жить отдельно. И когда мы переехали от родителей, все наши шероховатости стали еще более заметны. Мы стали жить отдельной жизнью. Мы спали в одной постели, но между нами не было никаких отношений. Надо было вовремя соскочить, но не получилось", — говорит Тутта.

В тот момент Ларсен начала достигать первых успехов в карьере, поэтому времени на спасение умирающих отношений у нее не было. Звезда хотела оставить мужа, но не решалась, так как она была единственным кормильцем в семье, ее грызла совесть.

"Потом я узнала, что у него есть серьезные отношения на стороне. Я даже обрадовалась. Но он не захотел уходить, он сказал, что закончил те отношения. Я поверила. И через месяц я забеременела. Это поменяло мое сознание, у меня отключились мозги вообще", — вспоминает Ларсен.

Знаменитость верила, возлюбленному, тогда как Максим продолжал ей изменять. Мужчина настолько обнаглел, что стал приводить любовницу в их общую с женой квартиру. "А я работала на трех работах и не спала ночами, потому что его не было дома. Единственная эмоция, которая все это время была во мне — это дичайшая ревность. Я в этом плавала, как в луже дерьма, я это ела, я этим дышала. О ребенке на тот момент не думала. На восьмом месяце беременности я его потеряла. И все, своего мужа я увидела лишь в суде, во время развода", — говорит теледива.

В этот сложный период Тутта осталась одна. "У ребенка обнаружился грубейший порок сердца несовместимый с жизнью. На 32-й неделе это были, по сути, роды. А потом приходит молоко, а тебе некого кормить. Ребенка я не видела. Скорее всего, моя девочка стала биоматериалом. Тогда я была не там, я так страдала, что уже ни о чем не думала. Когда я родила, сразу заболела. Сепсис, который длился год", — говорит Тутта.

Теледива признается, что эту ситуацию смогла осознать и пережить только через четыре года. "Я лежала и умирала. Начался отказ всех систем организма, я разваливалась. Никто не знал, что со мной. Потом меня выписали домой, два месяца лежала с температурой 40", — вспоминает Ларсен.

Телеведущая рассказала, что смогла пережить эту ситуацию с благодарностью. Звезда отметила, что в тот момент многие от нее отвернулись.

Когда Ларсен немного пришла в себя, она поняла, что необходимо жить дальше. Тутта вернулась к работе. После она какое-то время жила гражданским браком с журналистом Захаром Артемьевым, от которого родила своего первого сына — Луку.

В 2009 году Тутта Ларсен познакомилась с музыкантом Валерием Колосковым, за которого позже вышла замуж. Влюбленные обвенчались, телеведущая подарила супругу двоих детей.