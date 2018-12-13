Королева удивила подписчиков фотографией Пугачевой

Пользователи инстаграма удивились тому, как постарела певица Алла Пугачева

Накануне коллега Пугачевой Наташа Королева опубликовала на своей странице в соцсети видео с вечеринки-сюрприза для адвоката Иды Достман.

На записи видна Пугачева в прозрачном кардигане, которая высматривает именинницу через проем в занавеске.

«Пугачева как швейцар на занавеси», — прокомментировал один из подписчиков Королевой.

Другие признались, что сначала подумали, будто Народная артистка СССР стоит «на стреме», а один — что «курит в форточку».

instagram.com/koroleva__star

Между тем многие другие обратили внимание на то, как постарела Пугачева. Один назвал ее «старухой», другой счел «старческими» только ее ноги, а сразу несколько иронично написали, что она «хорошо выглядит для своих-то лет».

«Когда уже эта баба-яга успокоится…» — задался вопросом еще один.

Впрочем, не меньшее число пользователей сочли, что Пугачева — «шик, блеск, красота», «великолепна» и «всегда праздник».

При этом большинство комментариев к посту Наташи Королевой содержали вопрос «Кто такая Ида?».