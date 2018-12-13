Неожиданная развязка: Русфонд сам себе заплатит многомиллионный долг Фриске

Отношения судящихся друг с другом семьи Жанны Фриске и благотворительной организации Русфонд потеплели. Официальный представитель родных покойной певицы заявил о том, что фонд закроет за счет своего бюджета часть многомиллионного долга Фриске.

После смерти Жанны Фриске прошло три года, а скандальный шлейф все еще тянется за ее близкими. Всему виной продолжительные тяжбы семьи с благотворительным фондом Русфонд. Организациясобирала с народа средства на лечение певицы. Сумма набралась внушительная. После смерти артистки выяснилось, что из нее оказались неиспользованными 21 миллион рублей. Однако эти деньги были сняты со счета матерью Жанны буквально перед ее смертью. Тогда Русфонд потребовал объяснений и возврата финансовых средств. Семья Фриске не смогла документально отчитаться о том, куда ушли деньги, и Русфонд подал в суд.

В 2017 году суд постановил, что деньги должны вернуть наследники певицы — родители и ее малолетний сын Платон. Юристы Фриске несколько раз обжаловали это решение. Примечательно, что на протяжении всего этого времени семья певицы не выплачивала долг, дожидаясь окончания судебных тяжб. Тогда приставы наложили арест на загородный дом Жанны Фриске и даже пытались выставить его на торги в счет долга. А недавно стало известно, что долг семьи Фриске перед Русфондом вырос еще на 1,5 миллиона рублей за счет пени и исполнительного сбора.

А теперь выяснилось, что московская квартира Жанны Фриске арестована. Апартаменты пустуют с тех пор, как певица умерла, и в ней ничего не меняли с тех пор, как артистка там была в последний раз. Когда родители Жанны узнали об этом, они были потрясены. "У Владимира Борисовича стало плохо с сердцем, и его жена, мама Жанны, заболела на нервной почве", — рассказали журналистам юристы семьи.

К счастью, ситуация постепенно меняется. "Надеемся, что между наследниками Жанны Фриске и Русфондом будет заключено мировое соглашение. Сейчас мы еще в стадии переговоров, но взаимопонимание достигнуто", — оптимистично объявил представитель семьи Фриске.

Оказывается, по его словам, Русфонд согласился снизить сумму долга с 21 миллиона до семи миллионов рублей. "Остальные деньги фонд закроет за счет своего бюджета. Иными словами, долг будет списан. По крайней мере устные договоренности об этом есть. Безусловно, Русфонд — крупная компания, и им не составит большого труда закрыть этот долг. И это будет великодушно", — цитирует юристов Фриске сайт "Комсомольская правда".