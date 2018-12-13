«Русский Кен» экстренно госпитализирован

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«Русский Кен» Егор Холявин в тяжелом состоянии 

Super.ru + ещё 1 1 час назад
Друзья звезды «Дома-2» Егора Холявина сообщили о его госпитализации из-за очередной пластической операции. Как сообщила экс-участница реалити-шоу Кристина Дерябина, она нашла его без сознания дома и вызвала скорую, после чего «Русского Кена» забрали в клинику. Родные Холявина устроили сбор средств для тех, кто хочет помочь ему. «Это не фотошоп, да и фотошопить тут уже нечего, — написала Дерябина. — Только можно закрыть глаза и протянуть руку помощи, а она ему сейчас нужна. Человек лежит в клинике и пытается выйти из того состояния, которое есть у него на данный момент».
Чтобы быть похожим на куклу, бывший участник «Дома-2» перенес более 20 пластических операций, и не все прошли удачно. Еще в самом начале его «перевоплощений» Холявин рассказывал про «кровь из глаз» и осложнения. А последним сообщением о состоянии здоровья «Русского Кена» было то, что после очередного вмешательства у него онемела половина лица. Холявин успел подружиться с самым известным Кеном в мире — Родриго Алвесом, который даже приехал в Россию, чтобы поддержать его.
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