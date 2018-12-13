Долг будет списан: семья покойной Жанны Фриске налаживает отношения с Русфондом

Экс-солистка группы «Блестящие», певица и актриса Жанна Фриске скончалась от неоперабельной опухоли мозга 15 июня 2015 года, ей было 40 лет. После кончины исполнительницы благотворительный фонд, собиравший средства на лечение артистки, подал иск на ее наследников, требуя вернуть организации порядка 21 миллиона рублей. Семья покойной певицы судилась с Русфондом, однако не смогла предоставить документы о том, на что именно ушли полученные от благотворительного фонда деньги.

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Долг семьи Жанны Фриске перед Русфондом вырос на 1,5 миллиона рублей. Суд обязал отца певицы Владимира Фриске вернуть Русфонду, которому россияне перечисляли деньги на лечение Жанны, более 20 миллионов рублей. За время судебных разбирательств эта сумма возросла. Еще в прошлом году суд постановил, что эту сумму должны будут вернуть наследники исполнительницы — ее родители и сын Платон, которому едва исполнилось пять лет. Малыша Жанна Фриске родила от телеведущего Дмитрия Шепелева . После смерти возлюбленной шоумен оформил на себя опеку над ребенком. Пока семья певицы дожидалась окончания судебных тяжб, приставы наложили арест на загородный дом артистки и ее московскую квартиру.

Адвокаты семьи Жанны Фриске рассказала, что близкие певицы не могли поверить в случившееся. «У Владимира Борисовича стало плохо с сердцем, и его жена, мама Жанны, заболела на нервной почве. Родители Жанны люди уже немолодые, очень близко все принимают», — отметили юристы, добавив, они надеются на то, что между наследниками певицы и Русфондом будет заключено мировое соглашение. В настоящее время представители двух сторон находятся на стадии переговоров. Однако уже сейчас можно сказать, что взаимопонимание было достигнуто.

«Русфонд согласился снизить сумму долга с 21 млн до 7 млн рублей. Остальные деньги фонд закроет за счет своего бюджета. Иными словами, долг будет списан. По крайней мере устные договоренности об этом есть», — приводит « Комсомольская правда » слова адвокатов семьи певицы.

Близкие покойной исполнительницы до сих пор тяжело переживают ее кончину. Дмитрий Шепелев делает все для того, чтобы сын певицы маленький Платон не чувствовал себя одиноким и забытым. Телеведущий часто ездить с мальчиком в отпуск, делясь с поклонниками свежими снимками их путешествий.