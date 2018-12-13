«Звездный» врач выгнал Харатьяна за высокомерие

Фониатр — это врач-оториноларинголог, который специализируется на нарушениях голоса. По словам Рудина, в его клинике знаменитости обычно не позволяют себе «показывать значимость», но однажды это попытался сделать Харатьян.

«Высокомерно себя вел, все повторял: «Мне в Большом театре другое сказали…». Я поинтересовался, зачем же он ко мне тогда приехал», — заявил врач.

По его словам, прием не состоялся, так как он «просто выгнал» актера из кабинета, сказав, что тот «ошибся дверью».

Рудин рассказал, что одной из его первых знаменитых пациенток была Пелагея. По его словам, несколько лет назад он спас певицу во время сольного выступления в «Крокусе». Перед антрактом она уже не пела, а «дохрипывала», поэтому врач отправился за кулисы и помог.

Однажды ночью Рудину пришлось отправиться на помощь к Валерию Леонтьеву

«Я взял дома оборудование и был у Леонтьева в полвторого ночи. Встретил тот радушно, чуть ли не тапки на меня надевал», — отметил он.

По словам фониатра, ничего страшного с певцом тогда не случилось, но артист переживал.