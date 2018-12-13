Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Звездный» врач выгнал Харатьяна за высокомерие 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Фониатр Лев Рудин рассказал «СтарХиту» о своей работе с российскими знаменитостями. По его словам, певец Филипп Киркоров всегда приезжает в его клинику с цветами, а актера Дмитрия Харатьяна ему однажды пришлось выгнать.
Фониатр — это врач-оториноларинголог, который специализируется на нарушениях голоса. По словам Рудина, в его клинике знаменитости обычно не позволяют себе «показывать значимость», но однажды это попытался сделать Харатьян.
«Высокомерно себя вел, все повторял: «Мне в Большом театре другое сказали…». Я поинтересовался, зачем же он ко мне тогда приехал», — заявил врач.
По его словам, прием не состоялся, так как он «просто выгнал» актера из кабинета, сказав, что тот «ошибся дверью».
Рудин рассказал, что одной из его первых знаменитых пациенток была Пелагея. По его словам, несколько лет назад он спас певицу во время сольного выступления в «Крокусе». Перед антрактом она уже не пела, а «дохрипывала», поэтому врач отправился за кулисы и помог.
Однажды ночью Рудину пришлось отправиться на помощь к Валерию Леонтьеву.
«Я взял дома оборудование и был у Леонтьева в полвторого ночи. Встретил тот радушно, чуть ли не тапки на меня надевал», — отметил он.
По словам фониатра, ничего страшного с певцом тогда не случилось, но артист переживал.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Око за око: Китай решил ударить по Канаде59
Захарова отреагировала на сообщения о «ядерной бомбе в Крыму»101
Кадыров назвал свое главное достижение за 11 лет
Захарова напомнила Японии про требование СССР2
К москвичам обратились с предупреждением1
Видео
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
33:31
Кадыров назвал свое главное достижение за 11 лет
Политика
00:52
ТЦ «МЕГА Белая Дача» горит
Пожары Происшествия
00:58
Детский «Хор Светлакова» спародировал «Ибицу»
Шоу-бизнес
00:44
Бойня в Назрани: боевики уничтожены ответным огнем
Происшествия Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение