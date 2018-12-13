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Садальский заявил, что картинами Никаса Сафронова теперь можно вытираться 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Актера насмешили салфетки с изображением известного художника и его произведений.
Известный актер Станислав Садальский на своей страничке в социальной сети Instagram высмеял появившиеся в продаже салфетки с изображением картин художника Никаса Сафронова. Садальский заявил, что теперь картинами Сафронова можно вытираться и даже сморкаться в них.
«С каждой пачки салфеток один рубль пойдет на развитие родного училища художника. Купи 200 штук и целых десять рублей поддержат новое поколение юных мастеров. Ждем продолжения в виде туалетной бумаги, которую также производит фирма, выпустившая серию салфеток с картинами Никаса», — заявил актер.
«Пошловато. Вроде благое дело, но осадок какой-то», «Была на его выставке, ужаснуло. Поэтому не удивляюсь. Тусовщик», «Очередной показатель деградации нашего общества», «Дурдомом болеет московский бомонд!» «Ржу. Умеете настроение поднять», «Этот человек зарабатывает своим трудом. Какое общество — такой и продукт», — заявили в комментариях поклонники Станислава Садальского.
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