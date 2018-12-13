Сергей Лазарев похвастался свитером с оленями

Певец выложил фото в одежде с новогодним настроением.

Певец Сергей Лазарев выложил фотографию, на которой на нем надет свитер с оленями. Этот атрибут рождества и нового года часто встречается в западных фильмах.

Лазарев подписал фото вопросом, лось ли это или олени. И добавил, что «Новый год к нам мчится». В комментариях даже начался спор по этому вопросу, кто же именно изображен на свитере у певца. Большинство все-таки считает, что это свитер с оленями, а не с лосями.