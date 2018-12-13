Певец выложил фото в одежде с новогодним настроением.
Певец Сергей Лазарев выложил фотографию, на которой на нем надет свитер с оленями. Этот атрибут рождества и нового года часто встречается в западных фильмах.
Лазарев подписал фото вопросом, лось ли это или олени. И добавил, что «Новый год к нам мчится». В комментариях даже начался спор по этому вопросу, кто же именно изображен на свитере у певца. Большинство все-таки считает, что это свитер с оленями, а не с лосями.
Многие поклонники отметили, что давно хотят себе такой же свитер, но нелегко найти идеальную модель, как у Лазарева, которому его кофта очень идет. «Ты такой милый в этом свитерке?ﾟﾘﾚ? Такой уютный теплый и домашний. Солнышко ты наше», «Зачётный свитерок. ? Это северные олени», «Свитер класс!», — написали певцу в комментариях поклонники.