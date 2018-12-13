В беременность Лопыревой не поверили

Новость о том, что Виктория Лопырева ждет ребенка от таинственного ухажера, имени которого она решила не раскрывать, прокатилась как гром среди ясного неба. Однако не все поверили в то, что красавица говорит правду. Даже после того, как в Сети появились фотографии модели с солидных размеров животом, карты упорно показывали, что относиться к этой информации стоит с недоверием.

"Беременности никакой нет. Более того, в ближайшем будущем я ее тоже не наблюдаю. Лопырева создала громкий инфоповод, потому что не нашлось ничего более интересного. Совсем скоро мы увидим и поклонников, и бриллиантовые кольца на пальце, подаренные Bentley и все в таком духе. Классический набор счастливой дамы будет фигурировать в СМИ по полной программе", — рассказала "Дни.ру" таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

По словам гадалки, Виктория это делает для того, чтобы подогреть интерес к своей персоне.

"Все будут сидеть и думать, кто же ее избранник, где она с ним познакомилась, когда свадьба и кто родится. Этого ничего нет", — считает она.

Карты Таро показывают Викторию Лопыреву достаточно жесткой дамой, напролом идущей к своей цели. Ни о какой романтике в ее жизни речь вообще не идет.

"Она ни в кого не влюблена и не готова влюбляться. Впереди у нее и беременность, и муж, и дети, но не в данный отрезок времени. Повторюсь, сейчас она не беременна. А вот в поклонниках модели действительно числятся люди с очень громкими фамилиями, которые у всех на слуху", — заинтриговала ясновидящая.

Ясновидящая добавила, что несколько раз перепроверила информацию, однако карты упрямо показывали, что Лопырева не беременна. Она отметила, что информация о беременности, как и о смерти человека, относится к числу таких сакральных знаний, которые не всегда удается увидеть даже с помощью карт и других потусторонних приемов.

Напомним, ранее Виктория Лопырева дала откровенное интервью, в котором призналась, что ждет ребенка. Его отца красавица решила не представлять публике, лишь отметив, что он не относится к миру шоу-бизнеса. Также Лопырева добавила, что он очень заботлив, особенно сейчас, когда она носит под сердцем его наследника.