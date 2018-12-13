Украинцы взъелись на полуголую Пугачеву

В украинской прессе появился возмутительный пасквиль в адрес легендарной Аллы Пугачевой . Певицу критикуют за смелый наряд.

Журналисты обратили внимание на видео, которое в личном микроблоге опубликовала Наташа Королева . В кадре Алла Борисовна ожидает появления подруги, для которой Примадонна затеяла вечеринку-сюрприз.

Артистка облачена в черное короткое платье и полупрозрачную накидку в тон.

Ниже издание опубликовало несколько негативных комментариев, о якобы полуголой Алле Борисовне.

"70 лет на носу, а все прозрачную одежду носит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Какие у Аллы ноги старческие", "Пугачеву не узнать! Старуха! Земля ей пухом и вечная память", "Когда уже эта баба-яга успокоится", — писали интернет-обыватели.

Отметим, что под заявленным видео можно найти множество позитивных комментариев. Поклонники отмечали, что образ Аллы Борисовны более чем приличный.