Елена Ваенга столкнулась с хамством на концерте

Поклонница извинилась перед певицей за зрителей из Брянска

«Хочу о наших 'удивительных» людях! Публика вчера была в ударе. Причем некоторые ударили еще до концерта, судя по всему. Встать посередине зала и заявить: «А можно я песню закажу?» — вообще в порядке вещей. Кричать с места: «Давай пой!», когда человек читает стихи, бестактно и довольно громко вставлять свои замечания и комментарии, перебивать выкриками: «Шопена, давай, Шопена!» тоже по ходу нормально. Правильно Ваенга сказала: «Я к вам не на кухню пришла!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).

При этом блогерша также попросила прощения за то, что «заморозили» певицу и коллектив — в концертном зале, дескать, «холодина».

Известно, что Елена Поцелуева, по специальности журналист, стала популярным блогером, получив инвалидность в результате автомобильной аварии. В 24 года девушка оказалась прикованной к инвалидной коляске.