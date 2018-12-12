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Елена Ваенга столкнулась с хамством на концерте 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Поклонница извинилась перед певицей за зрителей из Брянска
Поклонница Елены Ваенги из Брянска, блогер Елена Поцелуева, на своей страничке в соцсети лично принесла извинения певице за своих земляков:
«Хочу о наших 'удивительных» людях! Публика вчера была в ударе. Причем некоторые ударили еще до концерта, судя по всему. Встать посередине зала и заявить: «А можно я песню закажу?» — вообще в порядке вещей. Кричать с места: «Давай пой!», когда человек читает стихи, бестактно и довольно громко вставлять свои замечания и комментарии, перебивать выкриками: «Шопена, давай, Шопена!» тоже по ходу нормально. Правильно Ваенга сказала: «Я к вам не на кухню пришла!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).
При этом блогерша также попросила прощения за то, что «заморозили» певицу и коллектив — в концертном зале, дескать, «холодина».
Известно, что Елена Поцелуева, по специальности журналист, стала популярным блогером, получив инвалидность в результате автомобильной аварии. В 24 года девушка оказалась прикованной к инвалидной коляске.
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