У участника «Дома-2» нашли тайного сына

Беременная звезда телестройки Алена Рапунцель, казалось, вот-вот обретет вторую половинку. Однако ее новый ухажер Арсэн Одзелашвили оказался темной лошадкой. Участник шоу "Дом-2" бросил гражданскую жену и ребенка.

Арсэн очень настойчиво ухаживает за Аленой. Обещает заботиться о ней и ее будущем малыше. Молодой мужчина уверяет, что будет Рапунцель-младшей из шоу "Дом-2" хорошим мужем.

Однако знакомая Одзелашвили рассказала, что в городе Ноябрьск подрастает четырехлетний сын участника телестройки. Арсэн бросил наследника и его мать Анастасию на произвол судьбы.

"Анастасия начала встречаться с Арсэном в 2013 году после того, как парень вернулся из армии. Ребята познакомились в кафе "Шинок", где мы вместе с ней работали. Встречались они около двух лет, готовились к свадьбе. Но за день перед росписью Арсэн сказал, что нет финансов, и торжества не будет", — рассказала приятельница журналистам.

По словам девушки, какое-то время Арсэн и его возлюбленная жили гражданским браком. Когда Анастасия забеременела Одзелашвили, начал тайно навещать другую девушку. "Она долго об этом не знала, пока сама не прочитала все сообщения в телефоне. Через некоторое время эта девушка пришла к Насте и попросила, чтобы она отпустила Арсэна. Моя подруга на восьмом месяце беременности осталась одна и без поддержки", — отметила девушка.

Знакомая участника "Дома-2" утверждает, что молодой человек не помогает своему наследнику финансово. Об этом сообщает dom2magazine.

Некоторые поклонники телестройки отметили, что ничуть не удивлены. "Ничего удивительного, дом 2 прютит не только простипом, жигало, трутней, бездельников, трепачей, симулянтов и им подобным, п, ноТУТ СТРОЯТ ЛЮБОВЬ — БРЕД! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Жалко, если это правда, казался таким искренним, что за мужики пошли", "Ой как обычно окажется, что сестра, или он крестный или вообще эта Настя захотела от него ребенка он сделал, типа как Безус 🤷‍♀️",

Однако нашлись и те, кто не поверил девушке. По их мнению, в рассказе подруги участника "Дома-2" слишком много несостыковок.

"Стоп. Он ушел когда девушка была на восьмом месяце беременности. Не звонил, не видел, не помогал. Но на фото он держит ребенка. Вранье!", "Действительно почему их двое и умного лицо закрыли что то тут не чисто", "А почему на фото два ребенка?" — рассуждали поклонники шоу "Дом-2".