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Заговоривший о беременности Шаляпин отвез Цымбалюк-Романовскую к врачу 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Экс-супруга народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вновь стала гостьей программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Пианистка рассказала, что много лет ее шантажируют неизвестные.
В студии Виталина появилась в компании возлюбленного — певца Прохора Шаляпина. Девушка сообщила, что их роман стремительно развивается — вокалист уже переехал в ее трехкомнатную квартиру в центре Москвы.
По словам пианистки, она наслаждается обществом Шаляпина. Молодой человек наполняет ее жизнь энергией и смыслом. "Я с Прохором многое делаю в первый раз", — заметила Цымбалюк-Романовская.
Влюбленные постоянно вместе, недавно они посетили клинику пластической хирургии. Прохор показала врачам свой носик зазнобы, девушка решила немного исправить его кончик. В кабинете медика певец рассказал, что несколько лет назад тоже "подрезал" нос.
Прямо в студии певец вручил пианистке кольцо. Прохор сообщил, что недавно его возлюбленная потеряла украшение и сильно расстроилась, чтобы утешить ее, он купил новое.
"Это предложение руки и сердца?" — спросил изумленный ведущий Андрей Малахов. "Мы хотим так: сначала ребеночек, а потом свадьба, потому что свадьбой никого не удивишь", — заявил Шаляпин. Пианистка добавила, что, вспоминая о собственном возрасте, задумывается о материнстве.
Цымбалюк-Романовская поведала, что о бракосочетании говорить пока рано. Замуж пианистка не хочет. "Я не собираюсь пока. Во-первых, у меня психологическая травма от предыдущего брака и развода", — лукаво заметила она.
После Андрей Малахов сообщил присутствующим, что на днях "всплыл" компромат на экс-супругу Джигарханяна. Пианистка решила явить миру свои скелеты в шкафу.
"У меня был такой период около 10 лет назад, когда я какое-то время не общалась с моим бывшим супругом. В это время я сделала одну фотосессию, которой меня много лет шантажировали. Несколько дней назад я опять получила сообщения от вымогателя", — рассказала Цымбалюк-Романовская.
Виталина поведала, что неизвестные требуют у нее очень большую сумму, которую она найти пока не смогла. После Малахов отдал Виталине конверт с эротическими фото. Шоумен заверил, что выкупил негативы у фотографа.
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