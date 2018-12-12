Елена Малышева призналась в использовании ботокса

Известная телеведущая Елена Малышева считает, что глупо было бы игнорировать современные достижения медицины в области поддержания красоты. Общий стаж обращений к косметологам — 20 лет, рассказала врач в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

«Я экспериментировала и с ботоксом, и гиалуроновой кислотой. Я считаю, что если есть возможность не состариться, ею нужно воспользоваться. Лучше не есть и не пить, чем ходить старой морщинистой бабкой», — заявила телеведущая.

Елене Малышевой 57 лет. Женщина не скрывает, что следить за собой традиционными методами, у неё просто нет времени. Помимо телевизионной карьеры необходимо уделять время семье, а также вести личный бизнес. Полтора года назад звезда обзавелась собственной платной клиникой.

«Прием в моей больнице стоит от 13-ти до 20-ти тысяч рублей. Я знаю, что это дорого, но в моей клинике работают только лучшие, высококвалифицированные специалисты», — сообщила Малышева.

Впрочем врач пояснила, что пока бизнес не приносит дохода. Иногда на то, чтобы медучреждение окупилось уходит 10 лет.