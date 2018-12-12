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Елена Малышева призналась в использовании ботокса 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Известная телеведущая Елена Малышева считает, что глупо было бы игнорировать современные достижения медицины в области поддержания красоты. Общий стаж обращений к косметологам — 20 лет, рассказала врач в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».
«Я экспериментировала и с ботоксом, и гиалуроновой кислотой. Я считаю, что если есть возможность не состариться, ею нужно воспользоваться. Лучше не есть и не пить, чем ходить старой морщинистой бабкой», — заявила телеведущая.
Елене Малышевой 57 лет. Женщина не скрывает, что следить за собой традиционными методами, у неё просто нет времени. Помимо телевизионной карьеры необходимо уделять время семье, а также вести личный бизнес. Полтора года назад звезда обзавелась собственной платной клиникой.
«Прием в моей больнице стоит от 13-ти до 20-ти тысяч рублей. Я знаю, что это дорого, но в моей клинике работают только лучшие, высококвалифицированные специалисты», — сообщила Малышева.
Впрочем врач пояснила, что пока бизнес не приносит дохода. Иногда на то, чтобы медучреждение окупилось уходит 10 лет.
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