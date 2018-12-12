«Наелась?»: на обескураженную Навку напали в метро

Фигуристку Татьяну Навку — олимпийскую чемпионку и жену президентского пресс-секретаря — в общественном транспорте, конечно, не встретишь. Звездам такого статуса полагаются представительские автомобили и персональные водители. Но было время, когда в подземке Навку все-таки можно было встретить.

"В период подготовки программы в парном катании мы постоянно взвешиваемся, — рассказала Татьяна. — И мой партнер всегда очень переживал перед этой процедурой — ему же меня поднимать. На очередном взвешивании весы показали нормальную цифру, и я на радостях пошла и купила большой кусок торта".

"Захожу с ним в метро, с наслаждением откусываю, и вдруг кто-то меня по плечу так — тук-тук… Я поворачиваюсь и вижу своего партнера. Он берет из моих рук оставшийся кусок и мне в лицо его — шмяк. Со словами: "Наелась?!" Ну я-то девушка с характером! Соскребаю остатки торта с лица — и обратно в него".

То нападение в метро Навка сегодня вспоминает с юмором. А вот привычка держать себя в струне с годами не пропала. "Ты понимаешь, что завтра у тебя тренировка и ты не можешь позволить себе ничего лишнего. Это здорово формирует личность", — уверяет спортсменка.