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«Наелась?»: на обескураженную Навку напали в метро 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фигуристку Татьяну Навку — олимпийскую чемпионку и жену президентского пресс-секретаря — в общественном транспорте, конечно, не встретишь. Звездам такого статуса полагаются представительские автомобили и персональные водители. Но было время, когда в подземке Навку все-таки можно было встретить.
"В период подготовки программы в парном катании мы постоянно взвешиваемся, — рассказала Татьяна. — И мой партнер всегда очень переживал перед этой процедурой — ему же меня поднимать. На очередном взвешивании весы показали нормальную цифру, и я на радостях пошла и купила большой кусок торта".
"Захожу с ним в метро, с наслаждением откусываю, и вдруг кто-то меня по плечу так — тук-тук… Я поворачиваюсь и вижу своего партнера. Он берет из моих рук оставшийся кусок и мне в лицо его — шмяк. Со словами: "Наелась?!" Ну я-то девушка с характером! Соскребаю остатки торта с лица — и обратно в него".
То нападение в метро Навка сегодня вспоминает с юмором. А вот привычка держать себя в струне с годами не пропала. "Ты понимаешь, что завтра у тебя тренировка и ты не можешь позволить себе ничего лишнего. Это здорово формирует личность", — уверяет спортсменка.
Есть у нее и действенная система питания. "Как говорила Фаина Раневская: "Милочка, если хотите похудеть, ешьте голой и перед зеркалом", — цитирует Навку журнал "7 дней". — Есть как можно меньше, больше двигаться, больше работать над собой, вот и вся система. С возрастом выработалось определенное меню, я, например, не ем хлеб. Тоже касается и картофеля. основные продукты моего меню — овощи, фрукты, рыба, мясо".
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