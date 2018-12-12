Ди Каприо вернул «Оскар» федеральным властям США

Голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо пришлось отдать федеральным властям США «Оскар», который достался Марлону Брандо в 1954 году за роль в ленте «В порту». Артист получил статуэтку в подарок от своего друга, малайзийского бизнесмена Джоу Лоу, арестованного по подозрению в мошенничестве.

Федеральные власти США изъяли у голливудского актера и продюсера Леонардо Ди Каприо «Оскар», который в 1954 году вручили американскому артисту Марлону Брандо за роль в фильме «В порту». Об этом сообщает издание The New York Times.

По данным СМИ, Ди Каприо получил заветную статуэтку в подарок от своего друга, малайзийского миллиардера Лоу Тек Джо, более известного как Джо Лоу. В августе этого года он был арестован по подозрению в многомиллионном мошенничестве.

Отмечается, что финансист брал деньги из государственного инвестиционного фонда 1MDB, чтобы тратить их на предметы роскоши. Ранее правительство Малайзии конфисковало яхту Джоу стоимостью $250 млн В настоящее время он находится в международном розыске. Согласно следствию, бизнесмен, которого считают близким другом руководителя фонда и бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, был главным разработчиком финансовых операций, с помощью которых отмывались похищенные средства.

Утверждается, что на эти деньги Лоу спонсировал съемки кинематографических проектов, в числе которых комедии «Здравствуй, папа, Новый год!», «Тупой и еще тупее», а также лента «Волк с Уолл-стрит», главную роль в которой исполнил Леонардо Ди Каприо. За этот фильм актер был номинирован на премию «Оскар».

Из-за скандала актеру пришлось отказаться не только от статуэтки, но и от всех подарков, полученных от малайзийского бизнесмена, включая картины Пабло Пикассо «Натюрморт с головой быка», которую артист хранил в Швейцарии.

В 2016 году министерство юстиции США обратилось в суд для проверки благотворительной организации Леонардо Ди Каприо в связи с подозрением в причастности к 1MDB. Тогда глава швейцарского фонда имени Бруно Мансера, который занимается вопросами охраны окружающей среды, предложил голливудскому актеру сложить с себя полномочия посла мира ООН по вопросам климата, однако никаких обвинений актеру предъявлено не было.

Осенью 2016 года издание The Hollywood Reporter опубликовало статью об исчезнувшем «Оскаре», который американский актер Марлон Брандо, наиболее известный по картинам «Последнее танго в Париже», «Крестный отец» и «Трамвай „Желание“, завоевал в 1954 году за роль в ленте „В порту“.

По данным СМИ, в 2012-м эта награда досталась Ди Каприо в качестве подарка на 38-й день рождения от его друзей и бизнес-партнеров из компании Red Granite Pictures.

Примечательно, что Брандо свой „Оскар“ не продавал: статуэтка в свое время просто исчезла. Как рассказала экс-помощница актера Авра Дуглас, награда пропала еще при жизни Марлона. Другая бывшая ассистентка артиста Элис Марчак отметила, что Брандо не придавал большого значения премиям.

Так, в марте 1973 года актер отказался принимать награду Киноакадемии за роль Вито Карлеоне, которого он сыграл в фильме „Крестный отец“. Брандо не явился на церемонию награждения, отправив вместо себя малоизвестную актрису, представительницу индейцев апачи по имени Сашин, что стало своего рода протестом против дискриминации коренных народов Америки.

Что касается самого Ди Каприо, то на данный момент в его послужном списке целая россыпь номинаций на „Оскар“ (за фильмы „Авиатор“, „Кровавый алмаз“, „Волк с Уолл-стрит“, „Выживший“ и „Что гложет Гилберта Грэйпа“). В 2016 году награда все-таки нашла своего героя благодаря ленте „Выживший“, в которой Ди Каприо исполнил главную роль.

Скандал вокруг фонда 1MDB разгорелся еще в 2015 году, когда выяснилось, что из него вывели около $3,5 млрд Кроме того, в прессе сообщали, что долг организации составил $11 млрд Премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, который являлся руководителем фонда, обвинили в хищении $700 млн