Экранная жена Гайдуляна из сериала «СашаТаня» встала на защиту актера

Экранная жена Гайдуляна по сериалу «СашаТаня» — Валентина Рубцова встала на защиту артиста, объяснив его резкие слова в адрес непочтительных поклонников. Актриса не сомневается, что Андрей мог сделать замечание тем людям, которым явились на его спектакль в нетрезвом состоянии и вели себя неподобающим образом.

«Ко мне такая публика не ходит»: Гришковец прокомментировал скандал с Гайдуляном на КамчаткеПо словам писателя, на спектакли с участием звезды «Универа» ходят люди, стремящиеся посмотреть телевизор в театре. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на Камчатку Андрей Гайдулян вместе с труппой актеров приехал с постановкой «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви». Артист попал в малоприятную историю, появившись на сцене местной филармонии. Во время спектакля часть зрителей, выкрикивала реплики со своих мест, мешая актерам играть. После выступления Гайдулян вышел к публике, обратившись к залу. Артист отметил, что еще никогда не сталкивался с подобным отношением. «Чтобы кричали люди во время реплики! Это свинство», — добавил актер.

К слову, Валентина Рубцова уверена, что артисты и вовсе не должен попадать в подобные ситуации, а приводить в чувство неадекватных посетителей могут и стражи порядка, сообщает «РенТВ».