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Волочкова рассекретила «цыганского барона» с фотографии 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Балерина Анастасия Волочкова рассекретила мужчину, обнимавшего ее на одном из фото в Instagram. На том снимке была видна только рука мужчины, но теперь Волочкова опубликовала фото целиком: «таинственным незнакомцем» оказался актер Никита Джигурда».
Ранее интернет-пользователи предположили, что балерину обнимает «цыганский барон». На такую мысль их навел перстень на пальце мужчины, который они назвали «цыганской печаткой».
Волочкова призывала подписчиков перестать гадать «по рукам, носкам, ремням и часам». Она заявила, что интернет-пользователи проводят расследования ее личной жизни «за неимением своей».
Ранее Волочковой приписывали романы с певцом Николаем Басковым и уроженцем Чечни по имени Малик. Женщина, которая назвалась его «гражданской женой», заявила, что Малик познакомился с Волочковой в спа-салоне, где он работает начальником охраны. Она утверждала, что опознала его по носкам и ремню на фото в Instagram балерины.
Волочкова говорила, ее новый спутник — не Басков, также он не имеет отношения к службам охраны и никогда не был женат. Балерина пообещала подписчикам, что они очень удивятся, когда она назовет его имя.
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