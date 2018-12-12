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Анастасия Волочкова назвала человека, который нежно держал ее за живот 

Teleprogramma.pro 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Балерина Анастасия Волочкова любит интриговать своих подписчиков в социальных сетях. Уже несколько недель все гадают, с кем живет танцовщица, которая наотрез отказывается рассказывать о любимом мужчине. На очередном снимке Волочкова показала, как некий мужчина нежно держит ее за живот. Она заявила, что пользователям предстоит поломать голову, чтобы понять, кто ее трогает.
Спустя несколько часов балерина все-таки приоткрыла завесу тайны. Она опубликовала снимок, на котором находится в обществе своего давнего друга Никиты Джигурды и его супруги Марины Анисиной.
«Мои дорогие, хватит гадать, кто это и чьи это руки! Это — Никита Джигурда. Куда же смотрят физиономисты?» — заявила она.
Анастасия Волочкова похвасталась своими длинными ножкамиЗвезда приняла участие в записи клипа на песню, которую она недавно выпустила.
«Кстати, Джигурда на этом фото выглядит лучше и, как ни странно, адекватнее дам. У Анисиной глаза безумные, рядом с ней рыба намалёванная. Про Анастасию не хочу ничего говорить, здесь и так все сказали. Но Никита, прям удался», «Вот это сбор фриков», — отметили в комментариях пользователи.
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