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Странному поведению Маркл на публике нашли объяснение 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Герцогиня Сассекская ожидает рождения первенца уже весной следующего года. Странное поведение беременной Меган Маркл недавно вызвало много вопросов у публики.
В понедельник, 10 декабря, герцогиня побывала на церемонии British Fashion Awards, которая отмечает заслуги людей, внесших значительный вклад в индустрию моды. Меган вышла на сцену, чтобы представить награду лучшей женщине-модельеру — дизайнеру свадебного платья герцогини Клэр Уэйт Келлер. Маркл появилась на публике в черном облегающем наряде от Givenchy и все время гладила свой живот. Некоторые пользователи Сети были удивлены странным поведением бывшей актрисы и захотели узнать, почему она все время держит руки на животе.
По мнению эксперта Лиз Хэллидей, эта поза свидетельствует о том, что Меган Маркл хочет защитить своего малыша. "На публичных мероприятиях герцогиня хочет обеспечить защиту своему ребенку и поэтому гладит свой живот чаще, чем обычно. Будущие мамы считают, что такие поглаживания успокаивают малыша. Во время публичных мероприятий она может делать это сознательно или нет", — сообщила она.
Другой эксперт Кэтрин Грейвс утверждает, что Маркл таким образом "практикует родительскую заботу". "Она касается живота, говорит с ним и укачивает, что будет очень полезно для ребенка", — рассказала специалист.
Напомним, герцог и герцогиня Сассекские недавно объявили о том, что собираются покинуть Кенсингтонский дворец и перебраться во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Официальные представители монаршей семьи пояснили, что Меган Маркл хочет иметь больше пространства, когда появится первенец.
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