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Организаторы оправдали назвавшего зрителей «быдлом» Гайдуляна 

Рамблер 1 час назад
В концертном агентстве «ДМК» подтвердили, что на спектакль с участием Андрея Гайдуляна в Петропавловске-Камчатском пришло много «выпивших» людей, которые мешали актерам и зрителям. Об этом сообщает ТАСС. h  Гайдулян, известный по сериалу «Универ», 6 и 7 декабря играл в спектакле «Мурлин Мурло или Все женщины хотят любви» в Петропавловске-Камчатском. После спектакля он заявил, что никогда не видел «такого отвратительного отношения аудитории». Артист назвал поведение людей «свинством» и указал на надпись «быдло», которая была частью декораций.
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В «ДМК», организовавшем гастроли спектакля, заявили, что не поддерживают реакцию актера. Однако в агентстве признали, что люди действительно вели себя неподобающе.
«<…> Разговаривали в полный голос, в том числе выражались нецензурной бранью, бегали по залу, хохотали», — рассказали в компании.
Директор «Камчатского концертно-филармонического объединения» Александр Красноносеньких заявил «Кам 24», что в антракте несколько зрителей «перебрали шампанского» в буфете. По его словам, во время второго акта эти люди начали громко разговаривать, однако после замечания актера они замолчали.
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