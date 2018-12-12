Организаторы оправдали назвавшего зрителей «быдлом» Гайдуляна

В концертном агентстве «ДМК» подтвердили, что на спектакль с участием Андрея Гайдуляна Петропавловске-Камчатском пришло много «выпивших» людей, которые мешали актерам и зрителям. Об этом сообщает ТАСС. h Гайдулян, известный по сериалу «Универ», 6 и 7 декабря играл в спектакле «Мурлин Мурло или Все женщины хотят любви» в Петропавловске-Камчатском. После спектакля он заявил, что никогда не видел «такого отвратительного отношения аудитории». Артист назвал поведение людей «свинством» и указал на надпись «быдло», которая была частью декораций.

В «ДМК», организовавшем гастроли спектакля, заявили, что не поддерживают реакцию актера. Однако в агентстве признали, что люди действительно вели себя неподобающе.

«<…> Разговаривали в полный голос, в том числе выражались нецензурной бранью, бегали по залу, хохотали», — рассказали в компании.

Директор «Камчатского концертно-филармонического объединения» Александр Красноносеньких заявил «Кам 24», что в антракте несколько зрителей «перебрали шампанского» в буфете. По его словам, во время второго акта эти люди начали громко разговаривать, однако после замечания актера они замолчали.