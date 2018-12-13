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У Ди Каприо забрали подаренный «Оскар» 

Рамблер + ещё 8 14 часов назад
Фото: Reuters
Полиция изъяла у голливудского актёра Леонардо Ди Каприо статуэтку премии «Оскар», поскольку она была приобретена на деньги криминального происхождения, сообщает 7дней.ru.
Речь идёт об «Оскаре», который в 1954 году завоевал Марлон Брандо. Статуэтку на аукционе за 600 тысяч долларов выкупил друг ДиКаприо, руководитель компании «Red Granite Pictures» Джо Лоу и затем подарил её голливудскому актёру. Так мужчина отметил актёрскую работу приятеля в фильме «Волк с Уолл Стрит».
Сегодня Лоу обвиняют в хищении миллиардов долларов из малазийского фонда, поэтому правоохранители изымают имущество финансиста по всему миру. Кроме «Оскара», в списке вещей к изъятию также находится рояль, подаренный Лоу супермодели Миранде Керр.
Полтора года назад всплыла скандальная история с финансированием «Red Granite Pictures» «Волка с Уолл Стрит», в котором Ди Каприо не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве главного продюсера. Недруги актёра, уверяют, что он прекрасно знал о происхождении денег, тем не менее, решил взяться за проект. Впоследствии стало известно, что из-за возбуждения уголовного дела в отношении Джо Лоу Ди Каприо лишился всех денег, заработанных в качестве продюсера.
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