При разделе имущества Петросяна и Степаненко не досчитались 60 картин

Заседание проходило в закрытом режиме, адвокат Елены Степаненко категорически отказалась общаться с прессой.

"Список имущества большой, и опись проводилась от руки, а не в напечатанном виде, поэтому ряд объектов не получается идентифицировать. К тому же в описи, которую Елена Степаненко передала в суд, не хватает нескольких листов, на которых была опись 60 картин, то есть они волшебным образом пропали", — сказал Жорин.

Он также сообщил, что следующее заседание состоится 27 декабря.

Хамовнический суд расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 16 ноября. Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Суд разделил вопросы о разводе юмористов и разделе имущества.

Суд наложил арест на спорное имущество, чтобы никто из супругов не попытался продать его до решения суда. Из-за формальных нарушений недвижимость, расположенная в Подмосковье, под арест не попала. Также под арестом находятся счета Петросяна и Степаненко.