Джигурда выиграл суд у белорусского казино

Актер Никита Джигурда выиграл суд у белорусского казино. Об этом сообщает Sports.ru.

Около полутора лет назад 57-летний Джигурда должен был сняться в рекламе минского казино, получил аванс в размере 200 тысяч рублей, однако в итоге так и не снялся.

По этой причине, судя по базе данных на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, летом 2018-го индивидуальный предприниматель Владимир Рощин подал иск против Джигурды. Три дня назад Тверской райсуд отказал в его удовлетворении.

Рощин требовал от Джигурды 727 тысяч рублей, однако актер настаивал, что рекламный ролик не был выпущен не по его вине — он принимал участие в съемках, причем летал на них за свой счет и оплачивал проживание личными средствами.

Сам Джигурда в беседе со «СтарХитом» описал ситуацию вокруг съемок рекламы белорусского казино словом «провокация» и связал ее с другим громким судебным процессом, в котором он принимал участие.