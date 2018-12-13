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Джигурда выиграл суд у белорусского казино 

Рамблер + ещё 4 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Актер Никита Джигурда выиграл суд у белорусского казино. Об этом сообщает Sports.ru.
Около полутора лет назад 57-летний Джигурда должен был сняться в рекламе минского казино, получил аванс в размере 200 тысяч рублей, однако в итоге так и не снялся.
По этой причине, судя по базе данных на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, летом 2018-го индивидуальный предприниматель Владимир Рощин подал иск против Джигурды. Три дня назад Тверской райсуд отказал в его удовлетворении.
Рощин требовал от Джигурды 727 тысяч рублей, однако актер настаивал, что рекламный ролик не был выпущен не по его вине — он принимал участие в съемках, причем летал на них за свой счет и оплачивал проживание личными средствами.
Сам Джигурда в беседе со «СтарХитом» описал ситуацию вокруг съемок рекламы белорусского казино словом «провокация» и связал ее с другим громким судебным процессом, в котором он принимал участие.
«На меня давили по поводу истории, связанной со смертью и наследством Людмилы Браташ, обвиняя во всех смертных грехах», — уточнил он.
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