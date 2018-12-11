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Перебрали шампанского. Звезда «Универа» назвал камчатских зрителей «быдлом» 

РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Актер Андрей Гайдулян пристыдил пришедших на спектакль в Петропавловске-Камчатском зрителей за "свинское поведение". Монолог артиста опубликовало местное издание "Кам 24".
После завершении спектакля "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви" Гайдулян обратился к залу и назвал сидящих в зале зрителей отвратительной аудиторией.
"Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство! И вот это слово там написано — быдло" — возмутился артист, указав пальцем на декорацию.
Гайдулян также пожаловался, что второй акт спектакля "было просто невозможно играть".
На опубликованных кадрах видно, что зрители действительно перебивали актера, комментируя каждую его реплику.
Директор "Камчатского концертно-филармонического объединения" Александр Красноносеньких рассказал "Кам 24", что во время антракта несколько человек "перебрали шампанского в буфете".
"Во время второго акта начали разговаривать во весь голос, выкрикивать реплики. Актер сделал им замечание, и все на этом закончилось", — отметил он.
Красноносеньких также добавил, что инцидент завершился благополучно: полицию вызывать не пришлось.
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