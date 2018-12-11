Кинокритик отчитал Варлей за разоблачение Гайдая и его домогательств

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН отреагировал на недавние заявления актрисы Натальи Варлей , обвинившей режиссера Леонида Гайдая в домогательствах во время съемок фильма "Кавказская пленница".

Гайдай, рассказала Варлей в своей автобиографии "Канатоходка", пытался поцеловать ее в гостинице, однако актриса оттолкнула режиссера. По мнению Шнейдерова, неэтично выдвигать обвинения через несколько десятилетий после произошедшего.

"Особенно это мерзковато в отношении людей, которых нет с нами, которые не могут ничего сказать в свою защиту. Возможно, Наталью Варлей давно никто не вспоминал, давно не звали сниматься. Может быть, нужно, чтобы о ней снова начали писать", — сделал предположение кинокритик.

Он также высказал надежду, что в России не повторится американское движение против харрасмента в киноиндустрии #MeToo.

"Романы между актерами и актрисами — сплошняком. В том числе между женатыми людьми. В любом случае, ничего плохого я в этом не вижу. Мы все женщины и мужчины, мы можем увлечься, тем более в актерской среде. А вот вспомнить об этом спустя 30 лет довольно мерзко", — отметил Шнейдеров, попросив различать изнасилование и добровольные сексуальные контракты.