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Кинокритик отчитал Варлей за разоблачение Гайдая и его домогательств 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН отреагировал на недавние заявления актрисы Натальи Варлей, обвинившей режиссера Леонида Гайдая в домогательствах во время съемок фильма "Кавказская пленница".
Гайдай, рассказала Варлей в своей автобиографии "Канатоходка", пытался поцеловать ее в гостинице, однако актриса оттолкнула режиссера. По мнению Шнейдерова, неэтично выдвигать обвинения через несколько десятилетий после произошедшего.
"Особенно это мерзковато в отношении людей, которых нет с нами, которые не могут ничего сказать в свою защиту. Возможно, Наталью Варлей давно никто не вспоминал, давно не звали сниматься. Может быть, нужно, чтобы о ней снова начали писать", — сделал предположение кинокритик.
Он также высказал надежду, что в России не повторится американское движение против харрасмента в киноиндустрии #MeToo.
"Романы между актерами и актрисами — сплошняком. В том числе между женатыми людьми. В любом случае, ничего плохого я в этом не вижу. Мы все женщины и мужчины, мы можем увлечься, тем более в актерской среде. А вот вспомнить об этом спустя 30 лет довольно мерзко", — отметил Шнейдеров, попросив различать изнасилование и добровольные сексуальные контракты.
Ранее по поводу откровений Варлей высказалась вдова Гайдая Нина Гребешкова.
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