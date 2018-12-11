Барановскую схватил за грудь известный ведущий

В Сети появилась фотография, на которой Юлию Барановскую схватил за грудь известный ведущий, историк моды Александр Васильев . От удивления звезда Первого канала даже открыла рот.

Надежда Бабкина, Вот уже на протяжении многих лет Первый канал транслирует передачу "Модный приговор", суть которой — преображение обычных женщин из серых мышек в эффектных дам посредством смены имиджа. Бессменным ведущим шоу является историк моды. театральный художник Александр Васильев. В разное время ему помогали Эвелина Хромченко Эвелина Бледанс и Юлия Барановская.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Васильев опубликовал несколько фотографий, сделанных во время съемок новогодних выпусков "Модного приговора". Для праздничных программ Надежду Бабкину сделали настоящей королевой — артистка предстала с крупными украшениями и короной, а Эвелина Хромченко получилась настоящей дивой.

А вот Юлия Барановская предстала в коротком серебристом платье с необычными рукавами. На одном из фото ведущую сняли вместе с Александром Васильевым. Причем на снимке ведущий смело хватает звезду Первого канала на грудь. Та от удивления раскрыла рот и вытаращила глаза. В комментариях к фото поклонники рассыпались в комплиментах.