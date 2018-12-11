Оскорбленный Ефремов опроверг сообщения о скандале в больнице

Актер Михаил Ефремов опроверг сообщения СМИ о скандале, который он якобы учинил в больнице. Что касается его матери, Аллы Покровской , то она проходит плановое обследование.

Михаил Ефремов утверждает, что никаких инцидентов с затруднением доступа в медицинское учреждение у них не было.

"Все у нас хорошо, все в порядке", — подчеркивает артист.

По его словам, Алла Покровская в настоящее время проходит обследование. Слова актера подтвердили в МХТ им. Чехова.

Ранее появились сообщения об очередном инциденте с участием Ефремова. По рассказам очевидцев, визит в больницу для актера завершился скандалом, который он устроил из-за того, что ему в течение нескольких минут не давали въехать на автомобиле на территорию медицинского учреждения.

В больницу Ефремов привез свою мать — народную артистку РСФСР Аллу Покровскую. По словам врачей, причиной госпитализации актрисы стали сильные боли в спине. После оказания первой медицинской помощи и осмотра, ее отправили в неврологическое отделение, где сейчас проводят все необходимые процедуры, передает Teleprogramma.pro.

Сам же заслуженный артист опровергает сообщения о скандале.

"То, что нас не пускали, это бред", — заявил Ефремов.

Хотя, даже если и был разговор на повышенных тонах, в такой ситуации артиста понять можно, отметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Алле Борисовне Покровской желаю скорейшего выздоровления. А вот Михаил Олегович своими односложными ответами типа "Это бред" и "По барабану" уже не удивляет. А если честно, даже если и имел место скандал, то я его в данном случае понимаю. Когда на кону здоровье твоей матери, то тут уже не до расшаркивания и не до сантиментов", — сказал эксперт в интервью Дням.Ру.

Манукян напомнил о роли Аллы Покровской в сериале "Следствие ведут знатоки", которая ему очень нравится. В эпизоде "Ответный удар" актриса играла Машеньку, жену Баха. Роль получилась очень пронзительная и насыщенная. "Михаилу Олеговичу выдержки и терпения, Алле Борисовне здоровья", — заключил эксперт.

Алле Покровской исполнился 81 год. Известная советская актриса снялась в таких картинах, как "Следствие ведут знатоки", "Охота на лис", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой".