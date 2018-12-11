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Оскорбленный Ефремов опроверг сообщения о скандале в больнице 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Актер Михаил Ефремов опроверг сообщения СМИ о скандале, который он якобы учинил в больнице. Что касается его матери, Аллы Покровской, то она проходит плановое обследование.
Михаил Ефремов утверждает, что никаких инцидентов с затруднением доступа в медицинское учреждение у них не было.
"Все у нас хорошо, все в порядке", — подчеркивает артист.
По его словам, Алла Покровская в настоящее время проходит обследование. Слова актера подтвердили в МХТ им. Чехова.
Ранее появились сообщения об очередном инциденте с участием Ефремова. По рассказам очевидцев, визит в больницу для актера завершился скандалом, который он устроил из-за того, что ему в течение нескольких минут не давали въехать на автомобиле на территорию медицинского учреждения.
В больницу Ефремов привез свою мать — народную артистку РСФСР Аллу Покровскую. По словам врачей, причиной госпитализации актрисы стали сильные боли в спине. После оказания первой медицинской помощи и осмотра, ее отправили в неврологическое отделение, где сейчас проводят все необходимые процедуры, передает Teleprogramma.pro.
Сам же заслуженный артист опровергает сообщения о скандале.
"То, что нас не пускали, это бред", — заявил Ефремов.
Хотя, даже если и был разговор на повышенных тонах, в такой ситуации артиста понять можно, отметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Алле Борисовне Покровской желаю скорейшего выздоровления. А вот Михаил Олегович своими односложными ответами типа "Это бред" и "По барабану" уже не удивляет. А если честно, даже если и имел место скандал, то я его в данном случае понимаю. Когда на кону здоровье твоей матери, то тут уже не до расшаркивания и не до сантиментов", — сказал эксперт в интервью Дням.Ру.
Манукян напомнил о роли Аллы Покровской в сериале "Следствие ведут знатоки", которая ему очень нравится. В эпизоде "Ответный удар" актриса играла Машеньку, жену Баха. Роль получилась очень пронзительная и насыщенная. "Михаилу Олеговичу выдержки и терпения, Алле Борисовне здоровья", — заключил эксперт.
Алле Покровской исполнился 81 год. Известная советская актриса снялась в таких картинах, как "Следствие ведут знатоки", "Охота на лис", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой".
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