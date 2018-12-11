Известная российская телеведущая, которая ведет программу «Давай поженимся» на Первом канале Лариса Гузеева, встала на защиту балерины Анастасии Волочковой. Не секрет, что после каждого поста танцовщицы, на нее обрушивается критика фанатов. Сама балерина только подливает масла в огонь. Она никогда не заводится, а публикует все новые снимки. Прославилась балерина благодаря своим шпагатам. Где за последний год она их только не делала.
Между тем Гузеева поражена, как Волочковой удается так держать удар и не пропускать через себя человеческую злобу.
«Это уму непостижимо. Счастья тебе, моя дорогая», — ответила Гузеева.
«Ужасная аморальная бабища. Все эти удары она сама на себя вызвала ради пиара!» «Да она добрая просто! В отличие от многих в том числе писак», «Лариса, вы серьёзно? Крайне разочарована вашим мнением об этой умалишённой», — заметили в комментариях поклонники.