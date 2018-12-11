Известная российская телеведущая, которая ведет программу «Давай поженимся» на Первом канале Лариса Гузеева, встала на защиту балерины Анастасии Волочковой. Не секрет, что после каждого поста танцовщицы, на нее обрушивается критика фанатов. Сама балерина только подливает масла в огонь. Она никогда не заводится, а публикует все новые снимки. Прославилась балерина благодаря своим шпагатам. Где за последний год она их только не делала.