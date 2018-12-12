Лопырева впервые заговорила о своей беременности

Специальный посол FIFA подтвердила, что ждет первенца

Фотомодель и общественный деятель Виктория Лопырева много раз подтверждала, что подробностями своей личной жизни делиться не готова.

«Я не комментирую свою личную жизнь, на то она и личная. Скажу только, что очень счастлива, а счастье любит тишину. К сожалению, у закрытости есть и обратная сторона — появляются слухи, один нелепей другого, и они растут, как снежный ком», — сказала она в одном из интервью.

Однако очевидное стало фактом — Лопырева подтвердила, что ждет ребенка, но так и не сообщила, кто же отец малыша. В своем интервью газете «Комсомольская правда» Виктория также опровергла слухи о предстоящей свадьбе с Николаем Басковым

«У нас прекрасные отношения, мы друзья, но так получилось, что как пара мы не состоялись», — призналась она. «В мою жизнь стремительно ворвалось новое чувство, я бесконечно счастлива и очень хочу, чтобы и Николай был по-настоящему счастлив, он этого заслуживает».

Об отце будущего ребенка красавица сообщила только, что он не публичный человек и полностью соответствует ее представлениям об идеальном мужчине: сильный духом, умный и великодушный. Сейчас, в период ожидания первенца, их личные отношения стали даже более нежными — любимый буквально «сдувает пылинки» с Виктории. О свадьбе пара сейчас даже не задумывается. Главное, чтобы роды прошли хорошо.