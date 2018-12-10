Шнуров посвятил стих учителям, врачам и миллионерам

Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение новому законопроекту, запрещающему российским врачам и учителям получать подарки по праздникам. По мнению Шнурова, новая инициатива, нацеленная на борьбу с коррупцией, оставит учителей и медиков без скромных подарков, в то время как реальная проблема едва ли будет решена.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал очередное стихотворение, вдохновившись новым законопроектом, который запрещает российским врачам и учителям получать подарки по праздникам. По традиции, первыми стих прочли подписчики музыканта в инстаграме.

Шнуров иронизирует над тем, что новая инициатива, нацеленная на борьбу с коррупцией, оставит учителей и медиков без сладостей и символических подарков, в то время как реальная проблема едва ли будет решена.

«Пусть подарки, скажем прямо, куцы. Ей // Преподносят фрукты, шоколад, // Но идет у нас борьба с коррупцией, // В ней участвует и стар, и млад. // Дело не то что бы в размере, ведь // Смысл в местоположении. // И короткое, но яркое «Не сметь!» // В Думу поступило предложение. // Убедиться можешь ты воочию, // Крикнув троекратное «Виват!», // Тот, кто миллионами ворочает, // Никогда ни в чем не виноват».

Напомним, 10 декабря в Госдуму поступил законопроект, в соответствии с которым учителям и врачам будет запрещено получать любые подарки, кроме цветов и канцелярии.

Ранее Сергей Шнуров побывал на шоу Ивана Урганта , где не обошлось без обсуждения его четвертой женитьбы, состоявшейся через несколько месяцев после развода с Матильдой (Еленой Мозговой).

На вопрос Ивана, хороший ли человек его новая супруга, Сергей ответил: «Ну, видите, как я ее обнимаю, значит, хороший. Плохих я не обнимаю».

На что Ургант иронично уточнил, почему же тот так долго тянул со свадьбой. Шнур так же весело ответил, что всегда готов и вообще очень любит свадьбы, «поэтому никогда не останавливается».

Одно время в сети ходили слухи о том, что молодая супруга Сергея беременна, что в итоге и стало причиной их столько скорой свадьбы.

Предположения о беременности Ольги Абрамовой пришли из близкого окружения пары. В частности, друг Сергея Стас Барецкий писал в своем инстаграме, что брак между Шнуровым и Ольгой не имеет никакого отношения к пиару. Также именно он намекнул, что супруга артиста может быть беременна:

«Шнуров обладает бешеной харизмой, обаянием. Девушки на Шнура всегда вешались. Знаете, есть такие мужики: он валяется пьяный на лавке, но к нему все равно подойдет какая-нибудь женщина, обогреет, почистит, накормит. Ольга же привлекла его своим внутренним миром. Захотел бы, нашел себе няшу с большой попой или модельку с именем, но ему это не нужно. Я пока не уполномочен об этом говорить, но… Ольга готовит своему любимому сюрприз. А какой сюрприз может женщина преподнести мужчине?!» — написал Барецкий.

Впоследствии сам Шнуров на слухи отреагировал привычным способом — опубликовав стих в инстаграме:

«Прилетел, ты чудесна, как сон, // Как кредит, или даже аванс. // Бьются наши сердца в унисон. // И душа поет дивный романс. // Волны теплые бились о борт, // Ты прекрасна в туфлях Джимми Чу, // Я хочу от тебя… аборт, // Потому что детей не хочу».

Поклонники артиста встретили такое его откровение весьма негативно, а некоторые из подписчиков даже сделали вывод, что развод Шнура с Матильдой произошел как раз по причине того, что экс-супруга музыканта хотела реализовать себя в качестве матери.

«Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тысяч лохов стоят и вместе с ним поют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур», — заявил Пригожин.

По мнению продюсера, мат в общественном месте недопустим и тех, кто его использует надо наказывать крупными штрафами на суммы от 10 млн рублей.

По своему обыкновению, Шнуров на это ответил стихом в инстаграме, вызвав реакцию Пригожина, который также написал короткое стихотворение. Однако последнее слово осталось за лидером «Ленинграда» — Шнуров ответил очередным стихом, в котором раскритиковал желание многих сильных мира сего запретить нецензурную лексику.