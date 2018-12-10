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Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева отметила 16-летие дочери с шиком на Манхеттене 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Instagram
Девушки повеселились в пятизвездочном отеле с видом на Центральный парк.
Саша Зверева ранее выступала в составе группы «Демо». Она исполняла такие песни, как «Солнышко» и «2000 лет». Позже девушка покинула коллектив. Она вышла замуж DJ Bobina (настоящее имя Дмитрий Алмазов — прим. ред.). От него артистка родила сына Льва. Также у певицы есть дети от первого брака с банкиром Ильей: дочь Василиса и сын Макар. Она души не чает в своих детях и постоянно пытается их удивлять, чтобы у них остались приятные воспоминания.
На днях свой день рождения отпраздновала Василиса. На 16-летие дочке Зверева подарила оригинальный подарок: выходные на Манхеттене. Также девушка рано утром получила связку воздушных шаров. Из Лос-Анджелеса певица с именинницей отправилась в Нью-Йорк. Они поселились в фешенебельном пятизвездочном отеле с видом на Центральный парк. Девушки заказали в номер торт. Василиса задула свечи и повеселилась вместе с мамой. Саша не скрывает, что постоянно уезжает на гастроли и много работает, чтобы ее наследники могли себе позволить все, даже отметить день рождения с шиком.
«Всегда в этот день я была рядом с тобой! Даже если приходилось ночью вскочить на трап самолета и улететь на гастроли. Чтобы твоя жизнь была похожа на сказку прекрасной принцессы, достойной всего самого лучшего», — написал артистка. День они провели очень продуктивно: посетили спа-салон, погуляли по улицам и насладились видом на город со 102 этажа новой высотной башни. В планах Зверевой следующий выходные провести в Чикаго.
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