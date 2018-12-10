Инна Воловичева пожаловалась на дочь

Экс-участница проекта «Дом-2», Инна Воловичева, поделилась с поклонниками в соц. сети Instagram наболевшей проблемой. Дело в том, что её дочь Маша вторую неделю закатывает истерики по поводу обеда в детском садике.

По словам Инны, в группе появился новый ребёнок Макар, которого родители забирают домой в обеденное время, и после этого Маша начала ему завидовать. Однако журналистка выяснила, что мама мальчика находится в декрете с малышом, поэтому может себе позволить забирать сына раньше. Инна также отметила, что в самом садике конфликты отсутствуют, но дома снова начинается истерика у Маши со словами: «Забери меня в обед!».

«У меня уже глаз дёргается, когда я слышу эту фразу», — заявила звезда. Поклонники в свою очередь посочувствовали Инне и отметили, что с их детьми были такие же проблемы, однако со временем они проходили. Журналистке посоветовали набраться терпения и нужных слов для своей дочки.