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Инна Воловичева пожаловалась на дочь 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Экс-участница проекта «Дом-2», Инна Воловичева, поделилась с поклонниками в соц. сети Instagram наболевшей проблемой. Дело в том, что её дочь Маша вторую неделю закатывает истерики по поводу обеда в детском садике.
По словам Инны, в группе появился новый ребёнок Макар, которого родители забирают домой в обеденное время, и после этого Маша начала ему завидовать. Однако журналистка выяснила, что мама мальчика находится в декрете с малышом, поэтому может себе позволить забирать сына раньше. Инна также отметила, что в самом садике конфликты отсутствуют, но дома снова начинается истерика у Маши со словами: «Забери меня в обед!».
«У меня уже глаз дёргается, когда я слышу эту фразу», — заявила звезда. Поклонники в свою очередь посочувствовали Инне и отметили, что с их детьми были такие же проблемы, однако со временем они проходили. Журналистке посоветовали набраться терпения и нужных слов для своей дочки.
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