Лещенко рассказал о самочувствии после госпитализации 

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К РФ обратились с просьбой после угроз покинуть Совет Европы

Дружбы Украины с Россией больше не будет

«Когда ты наконец умрешь?»

Украина обвинила Россию в блокировании 104 судов

Россиянка печатала евро на принтере и ходила за покупками