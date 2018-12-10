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Лещенко рассказал о самочувствии после госпитализации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певец Лев Лещенко сообщил РИА Новости, что чувствует себя нормально и собирается на концерт памяти Владимира Шаинского.
Ранее концертный директор певца Олег Дмитриев сообщил РИА Новости, что Лещенко самостоятельно приехал в больницу для консультации из-за сильного переутомления, после чего был госпитализирован.
"Да все в порядке. Я еду на концерт Шаинского сейчас в Кремль. Все в порядке, все нормально. Было легкое переутомление. Все хорошо, прекрасно", — сказал Лещенко.
Согласно афише на сайте Кремлевского дворца, 10 декабря там состоится концерт памяти композитора Владимира Шаинского "Шаинский Forever".
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