Семенович экстренно прервала отпуск из-за обильной течи

Певице пришлось прервать римские каникулы из-за домашнего ЧП. Пока Анна наслаждалась видами итальянской столицы, в ее московской квартире прорвало шланг на кухне. О течи по телефону сообщила встревоженная соседка снизу, у которой начало обильно капать с потолка. На ликвидацию потопа экстренно приехала вся семья: родители и брат артистки. Сама певица срочно поменяла билет и вылетела в Москву.

"Конечно, у меня в голове были самые пессимистические картины, — рассказала Анна "Дни.Ру". — Казалось, что я открою дверь в подъезд, а на меня хлынет поток воды, и встретят разъяренные соседи. О том, как по квартире плавают мои туфли и в каком состоянии ковры, я даже боялась подумать".

"К счастью, благодаря тому, что моя прекрасная соседка вовремя все заметила и всех обзвонила, удалось избежать серьезных последствий потопа, от течи пострадала только кухня квартиры снизу, — продолжает Семенович. — Папа с мамой и братом очень быстро приехали и ликвидировали последствия аварии. Я переживала за своих аквариумных рыб редких пород. В результате потопа замкнуло проводку, и сломалась система подачи кислорода. Мастер пришел только на следующий день после моего возвращения, все быстро починил. Но рыбки начали уже чувствовать себя не очень хорошо. Слава Богу, все обошлось".