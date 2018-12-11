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Семенович экстренно прервала отпуск из-за обильной течи 

Дни.ру + ещё 2 1 час назад
Фото: пресс-службы
Певице пришлось прервать римские каникулы из-за домашнего ЧП. Пока Анна наслаждалась видами итальянской столицы, в ее московской квартире прорвало шланг на кухне. О течи по телефону сообщила встревоженная соседка снизу, у которой начало обильно капать с потолка. На ликвидацию потопа экстренно приехала вся семья: родители и брат артистки. Сама певица срочно поменяла билет и вылетела в Москву.
"Конечно, у меня в голове были самые пессимистические картины, — рассказала Анна "Дни.Ру". — Казалось, что я открою дверь в подъезд, а на меня хлынет поток воды, и встретят разъяренные соседи. О том, как по квартире плавают мои туфли и в каком состоянии ковры, я даже боялась подумать".
"К счастью, благодаря тому, что моя прекрасная соседка вовремя все заметила и всех обзвонила, удалось избежать серьезных последствий потопа, от течи пострадала только кухня квартиры снизу, — продолжает Семенович. — Папа с мамой и братом очень быстро приехали и ликвидировали последствия аварии. Я переживала за своих аквариумных рыб редких пород. В результате потопа замкнуло проводку, и сломалась система подачи кислорода. Мастер пришел только на следующий день после моего возвращения, все быстро починил. Но рыбки начали уже чувствовать себя не очень хорошо. Слава Богу, все обошлось".
"Конечно, довольно серьезно пострадали полы, но мастера говорят, что они сделаны хорошо и когда окончательно высохнут, скорее всего, встанут на место. Отдельная благодарность моему дизайнеру Марии, которая в свое время предусмотрела такую ситуацию. Никогда не замечала, что все поверхности в квартире, где располагаются вещи, находятся на уровне 10 сантиметров от пола. Благодаря этому вся моя обувь не пострадала. Надеюсь, что это происшествие стало последним "приветом" от ретроградного Меркурия. Готовимся к новому году и настраиваемся только на позитив" — заключила Анна Семенович.
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