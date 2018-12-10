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Дробыш и Самбурская сообщили об угрозах в их адрес 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Продюсер Виктор Дробыш обратился в полицию из-за телефонных звонков с угрозами, пишет Super.
В продюсерский центр Дробыша позвонил неизвестный и заявил, что в его фирму, занимающуюся «решением вопросов», поступил «заказ» на Виктора Дробыша, однако за 50 тысяч рублей он готов сообщить имя заказчика, «известное очень многим».
Через некоторое время после звонка во время вручения премии в московском «Крокус Сити Холле» машина Виктора Дробыша была оцеплена из-за сообщений о поджоге.
Продюсер подтвердил факт угроз и сообщил, что после того он написал заявление в полицию, злоумышленник был задержан в Самаре.
Дробыш также рассказал, что аналогичные угрозы поступали Настасье Самбурской.
«Что это, кто это мы пока не знаем, с ним ведутся следственные действия. Как мне сказали, угрожали не только мне — также были похожие звонки Анастасии Самбурской. Сейчас ждем результатов расследования», — сказал продюсер.
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