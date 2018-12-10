Бузовой пообещали белоснежный грузовик

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Футбольный клуб КАМАЗ пообещал Бузовой грузовик, если она станет его спонсором 

RT на русском + ещё 6 3 часа назад
Футбольный клуб КАМАЗ из Набережных Челнов предложил популярной певице и телеведущей Ольге Бузовой стать его спонсором.
«Уважаемая Ольга Игоревна Бузова, мы внимательно изучили ваше творчество, социальные сети и концертную деятельность. По итогам нескольких месяцев обсуждений мы пришли к выводу, что вы бы могли стать спонсором нашего клуба», — об этом заявил представитель КАМАЗа на официальном Yotube-канале клуба.
По его словам, совместно с Бузовой команда из Набережных Челнов смогла бы добиться больших успехов и стать одним из грандов российского футбола.
«Наше предложение является заманчивым, и если вы согласитесь, то сразу станете обладателем белоснежного грузовика «КАМАЗ», — добавили в клубе.
КАМАЗ занимает второе место в зоне «Урал-Поволжье» в третьем по силе российском дивизионе — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ)
Ранее российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, может ли Бузова стать его женой.
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