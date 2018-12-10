Бузовой пообещали белоснежный грузовик

Футбольный клуб КАМАЗ пообещал Бузовой грузовик, если она станет его спонсором

Футбольный клуб КАМАЗ из Набережных Челнов предложил популярной певице и телеведущей Ольге Бузовой стать его спонсором.

«Уважаемая Ольга Игоревна Бузова, мы внимательно изучили ваше творчество, социальные сети и концертную деятельность. По итогам нескольких месяцев обсуждений мы пришли к выводу, что вы бы могли стать спонсором нашего клуба», — об этом заявил представитель КАМАЗа на официальном Yotube-канале клуба.

По его словам, совместно с Бузовой команда из Набережных Челнов смогла бы добиться больших успехов и стать одним из грандов российского футбола.

«Наше предложение является заманчивым, и если вы согласитесь, то сразу станете обладателем белоснежного грузовика «КАМАЗ», — добавили в клубе.

КАМАЗ занимает второе место в зоне «Урал-Поволжье» в третьем по силе российском дивизионе — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ)