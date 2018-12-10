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СМИ связали Фадеева с отменой концерта Савичевой 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
«Ура.ру» сообщает со ссылкой на инсайдеров, что певица Юлия Савичева отменила концерт в родном Кургане из-за ухода от продюсера Максима Фадеева.
Речь идет о выступлении Савичевой на гала-концерте проекта «Музыкальный ипподром». Сама певица объясняла отмену выступления «загруженным графиком».
Однако собеседники агентства заявили, что у Фадеева остались права на некоторые песни Савичевой и на публичные выступления.
При этом отец певицы и один из организаторов проекта Стас Савичев заверили, что отмена выступления не связана с Фадеевым. По их словам, Савичева не смогла выступить из-за «обстоятельств».
Артистка обещала приехать в Курган в 2019 году с сольным концертом, в котором будут новые песни.
Ранее Eg.ru сообщило со ссылкой на члена команды певицы Юлию Сажину, что Савичева ушла от Фадеева, с которым сотрудничала в течение многих лет.
По словам Сажиной, Савичева уже начала работать с новой командой. Причину ухода певицы от Фадеева она не назвала, отметив, что в жизни «всякое бывает», а «времена меняются».
Eg.ru отмечало, что со страницы Савичевой в соцсети «ВКонтакте» пропали упоминания о продюсерском центре Фадеева, а также о песнях, авторские права на которые принадлежат ему.
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