СМИ связали Фадеева с отменой концерта Савичевой

Речь идет о выступлении Савичевой на гала-концерте проекта «Музыкальный ипподром». Сама певица объясняла отмену выступления «загруженным графиком».

Однако собеседники агентства заявили, что у Фадеева остались права на некоторые песни Савичевой и на публичные выступления.

При этом отец певицы и один из организаторов проекта Стас Савичев заверили, что отмена выступления не связана с Фадеевым. По их словам, Савичева не смогла выступить из-за «обстоятельств».

Артистка обещала приехать в Курган в 2019 году с сольным концертом, в котором будут новые песни.

Ранее Eg.ru сообщило со ссылкой на члена команды певицы Юлию Сажину, что Савичева ушла от Фадеева, с которым сотрудничала в течение многих лет.

По словам Сажиной, Савичева уже начала работать с новой командой. Причину ухода певицы от Фадеева она не назвала, отметив, что в жизни «всякое бывает», а «времена меняются».

Eg.ru отмечало, что со страницы Савичевой в соцсети «ВКонтакте» пропали упоминания о продюсерском центре Фадеева, а также о песнях, авторские права на которые принадлежат ему.