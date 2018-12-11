Рудковская подарит Плющенко дочь

Плющенко встретился с юной спортсменкой Эмилией, которая к пяти годам добилась значительных успехов на льду. По словам Евгения, девочка уже два раза получала "Кубок Плющенко".

В личном микроблоге фигурист опубликовал видеозапись, на которой он бережно держит малышку на руках.

"Ну как, смотря на нее, не захотеть дочку?" — задал риторический вопрос Плющенко.

Добавим, что Евгений Плющенко уже девять лет счастливо женат на Яне Рудковской. Вместе супруги воспитывают общего сына Александра, который пошел по стопам отца — он тоже занимается фигурным катанием. Мальчик пару раз просил родителей подарить ему маленькую сестренку. Он даже придумал малютке имя — Маша.

У Яны есть два старших сына о первого брака с бизнесменом Виктором Батуриным — Андрей и Николай. К слову, старший Андрей был усыновлен Рудковской, так как его биологической матерью является вторая жена Батурина.

Продюсер и фигурист уже не раз говорили, что планируют завести еще одного ребенка. Супруги надеются, что судьба подарит им наследницу. Отметим, что Евгению только 36 лет, а его избраннице 43 года. Яна как-то намекнула злопыхателям в соцсетях, что имеет отменное здоровье и намерена самостоятельно родить возлюбленному еще одного ребенка.