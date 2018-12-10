Петросян показал фото с Бузовой в белом платье

Юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram совместное фото с певицей Ольгой Бузовой, сделанное на съемках «Голубого огонька».

«Надоели слухи! Публикую всё, как есть», — так Петросян подписал этот снимок.

Он пообещал раскрыть все подробности в новогоднюю ночь на канале «Россия 1».

Подписчики юмориста в комментариях попросили его «не позориться» и назвали его пост «стыдом и срамом». Интернет-пользователи предположили, что Петросян заявил о свадьбе с певицей.

«Ваганыч, ну зачем с ней?» — спросил @aleksandr_eshchenko_artist (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Елена Степаненко красивее», — заявила @olgatsvilikova.

«До Леночки ей далеко. Кто такая Бузова? Пусть уходит в свой. Дом 2. Надоела», — добавила @ na.dezhda7638.

«Стыдно Мастеру стоять рядом с проходимкой и бездарностью», — написала @lyalyavolynets.

Сам Петросян позже посетовал, что среди его подписчиков оказалось так много злых людей, «большинство из которых женщины».

Многие комментаторы поддержали и похвалили Бузову, назвав ее «красоткой» и талантливой певицей. Они отметили, что Бузова не обращает внимания на злых людей, которые пишут оскорбительные комментарии «из-за зависти».

В ноябре этого года суд расторг брака Петросяна и юмористки Елены Степаненко. Ранее СМИ называли новой спутницей 73-летнего Петросяна его 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову