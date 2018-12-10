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Петросян показал фото с Бузовой в белом платье 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: Instagram
Юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram совместное фото с певицей Ольгой Бузовой, сделанное на съемках «Голубого огонька».
«Надоели слухи! Публикую всё, как есть», — так Петросян подписал этот снимок.
Он пообещал раскрыть все подробности в новогоднюю ночь на канале «Россия 1».
Подписчики юмориста в комментариях попросили его «не позориться» и назвали его пост «стыдом и срамом». Интернет-пользователи предположили, что Петросян заявил о свадьбе с певицей.
«Ваганыч, ну зачем с ней?» — спросил @aleksandr_eshchenko_artist (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Елена Степаненко красивее», — заявила @olgatsvilikova.
«До Леночки ей далеко. Кто такая Бузова? Пусть уходит в свой. Дом 2. Надоела», — добавила @ na.dezhda7638.
«Стыдно Мастеру стоять рядом с проходимкой и бездарностью», — написала @lyalyavolynets.
Сам Петросян позже посетовал, что среди его подписчиков оказалось так много злых людей, «большинство из которых женщины».
Многие комментаторы поддержали и похвалили Бузову, назвав ее «красоткой» и талантливой певицей. Они отметили, что Бузова не обращает внимания на злых людей, которые пишут оскорбительные комментарии «из-за зависти».
В ноябре этого года суд расторг брака Петросяна и юмористки Елены Степаненко. Ранее СМИ называли новой спутницей 73-летнего Петросяна его 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову
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