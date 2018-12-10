Кай Метов показал 26-летнюю невесту

Певец Кай Метов появился на концерте «Легенды „Ретро FM“ с девушкой по имени Анастасия, которую он назвал своей невестой. Как сообщают „Дни.ру“, 26— летняя девушка заявила, что не замечает разницы в возрасте с 54-летним артистом.

»<…> Он в душе молод, энергичен, да и в постели хорош», — подчеркнула Анастасия.

По ее словам, они с певцом познакомились шесть лет назад на одном из мероприятий. Метов попросил у нее номер телефона, они встретились несколько раз, а сейчас живут вместе.

Анастасия отметила, что Метов хочет снова стать отцом. Он заявил, что повзрослел, поумнел и сможет «более осознанно» заняться воспитанием детей.

«Я говорю ему: «Кай, у тебя уже трое детей, причем первая дочь даже меня старше. Куда тебе еще?» — отметила девушка.

По данным «Дней.ру», Анастасия и старшая дочь Метова Кристина находятся в хороших отношениях. Издание отмечает, что свадьба певца, скорее всего, состоится в 2019 году.

Кай Метов был официально женат один раз. С супругой Натальей он развелся в 1990 году. У певца трое детей — Кристина (родилась в 1987 году), Анастасия (родилась в 1996-м) и Рик (родился в 1998-м).