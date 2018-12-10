Макаревич заявил о «возрождении» «Смака» и «пожаловался» на Первый канал

По словам музыканта, вести новый «Смак» будут он сам и его сын Иван. На вопрос о том, почему он предпочел сына «другому Ивану», Урганту, с которым вел «Смак» на Первом канале, Макаревич ответил, что ему интересно поработать с сыном — «живым человеком», «достаточно известным» актером и вегетарианцем.

«Потом — он хорошо готовит», — добавил певец.

Макаревич отрицательно ответил на вопрос о том, возрождает ли «Смак» ради денег или популярности. По его словам, на YouTube «никто ничего не предлагает», а уже имеющейся популярности ему «хватает».

«Я просто понял, что соскучился по тому состоянию, когда эту программу вел на телевидении», — объяснил он.

При этом на вопрос о том, почему он ушел с Первого канала, Макаревич ответил, что в какой-то момент лишился возможности звать в качестве гостей «Смака» тех, кого хотелось.