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Макаревич заявил о «возрождении» «Смака» и «пожаловался» на Первый канал 

Рамблер + ещё 2 15 часов назад
Кулинарная телепередача «Смак» возродится на YouTube. Об этом «Комсомольской правде» рассказал ее автор и ведущий — Народный артист России Андрей Макаревич. Также он объяснил причину ухода с "Первого канала".
По словам музыканта, вести новый «Смак» будут он сам и его сын Иван. На вопрос о том, почему он предпочел сына «другому Ивану», Урганту, с которым вел «Смак» на Первом канале, Макаревич ответил, что ему интересно поработать с сыном — «живым человеком», «достаточно известным» актером и вегетарианцем.
«Потом — он хорошо готовит», — добавил певец.
Макаревич отрицательно ответил на вопрос о том, возрождает ли «Смак» ради денег или популярности. По его словам, на YouTube «никто ничего не предлагает», а уже имеющейся популярности ему «хватает».
«Я просто понял, что соскучился по тому состоянию, когда эту программу вел на телевидении», — объяснил он.
При этом на вопрос о том, почему он ушел с Первого канала, Макаревич ответил, что в какой-то момент лишился возможности звать в качестве гостей «Смака» тех, кого хотелось.
«Выяснилось, что есть артисты вот этого канала, а есть артисты не этого канала. Вот этих звать можно, а этих — нежелательно», — посетовал он.
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